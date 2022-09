Lo sfogo di Carlos Corona in difesa del padre: “Fagli vedere come hai preparato il grande rientro”

Il figlio di Fabrizio Corona avvisa che il padre non si ferma. Fabrizio Corona ha le prove su Totti e Ilary

Fabrizio Corona ha davvero le prove di chissà cosa che riguardano Ilary Blasi e Francesco Totti? Ne è convinto anche suo figlio, Carlos. Il giovane Corona scende in campo e sui social solo quando è davvero necessario e anche questa volta difende il padre. L’argomento Totti – Blasi scotta, soprattutto se Fabrizio Corona ha delle rivelazioni da fare. Sta accadendo di tutto: Totti forse contatta davvero Corona ma lui già riporta quelle che dice sarebbero le dichiarazioni dell’ex fidanzato di Ilary Blasi e Instagram sospende il suo account. Forse, Ilary Blasi e Totti lo denunceranno ma il suo avvocato è certo che Fabrizio parla solo perché ha le prove di ciò che dice. Ne è convinto anche Carlos Corona ed è per questo che dal suo profilo social avvisa tutti di ciò che sta per accadere e ancora una volta mostra il nuovo profilo Instagram del padre.

Il figlio di Fabrizio Corona: “Papà tu sei sempre stato vero, questo è il problema”

Intanto, l’ex fidanzato di Ilary ha smentito tutto, sembra non abbia mai parlato con Fabrizio Corona. I guai sono finiti? Forse è solo l’inizio. Carlos scrive: “Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu”.

Prosegue: “Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione… Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero”. L’ultima puntata della guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra sia ancora molto lontana. Fabrizio Corona ha un nuovo profilo social, Ilary Blasi non parla, Totti ha già detto troppo. La famiglia della conduttrice è tutta dalla sua parte e arrivano anche le parole dello zio che ha appena festeggiato il compleanno. Che farà Corona? Ha davvero preparato il gran rientro, tanto atteso?