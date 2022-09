L’ex di Ilary Blasi ritratta e smentisce Corona

Dopo le pesanti dichiarazioni circolate in rete, l'ex della Blasi cambia idea e ritratta: ecco che cosa aveva detto

Altro giro altra corsa, altra giornata dedicata al gossip, altre dichiarazioni. Oggi torniamo a parlare dell’ex fidanzato di Ilary Blasi che avrebbe fatto sapere a Fabrizio Corona quello che pensa della conduttrice e del suo matrimonio con Francesco Totti. E’ Sean Brocca l’uomo in questione, ex fidanzato della Blasi ai tempi di Passaparola, i due avrebbero avuto una storia di un anno circa. Ieri avevano fatto molto scalpore le sue dichiarazioni. Sembrava avesse raccontato di una donna arrivista, che pensava solo alla sua carriera e poco all’amore per Totti ma non solo. Brocca, sembrava aver raccontato anche di situazioni poco carine per la stessa Blasi, visto che parlava dell’ex capitano della Roma come di un uomo che l’aveva tradita più volte. Le sue dichiarazioni, come immaginerete, sono state riprese da tutti i giornali e da tutti i siti on line. Poche ore dopo però, l’ex della Blasi ha deciso, via social, di ritrattare spiegando che non aveva mai detto o scritto quello di cui era stato “accusato”.

L’ex di Ilary Blasi ritratta tutto

“Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose qui“ ha scritto sui social pubblicando un estratto dei tanti articoli che riprendevano quelle che teoricamente erano le sue parole. Parole di un uomo che distruggeva la sua ex, parlando di compromessi, di 20 anni di matrimonio che non si era però fondato sull’amore ma solo sulla convenienza.

Le dichiarazioni dell’ex della Blasi

Dopo che la notizia è stata data on line ovunque, l’ex della Blasi ha deciso di smentire senza però specificare che cosa avesse detto o non detto e se lo avesse fatto tramite Corona. Purtroppo Fabrizio ha nuovamente gli account bloccati ( purtroppo o per fortuna) e nelle ultime ore non ha potuto commentare in nessun modo l’evolversi di questa situazione. Al momento quindi, possiamo solo raccontarvi della smentita dell’ex della Blasi .