Diletta Leotta al matrimonio del fratello non ha oscurato la bellissima sposa

Diletta Leotta in tailluer al matrimonio del fratello nel ruolo di testimone emozionata

Matrimonio a Taormina per il fratello di Diletta Leotta e la conduttrice non ha esagerato con il suo outfit, non ha oscurato la sposa, la bellissima cognata Irene Simeone. I paparazzi però non hanno perso l’occasione di beccare Diletta Leotta con il compagno, Giacomo Cavalli. La Leotta e Cavalli non dicono nulla, non hanno ancora annunciato ufficialmente la loro storia d’amore ma ormai non c’è molto da dire, dopo la dolce presenza del modello al matrimonio di Mirko Manola. La conduttrice ha avuto un ruolo importante alle nozze del fratello, è stata la sua testimone e in chiesa era molto emozionata. Ha continuato a sorridere tutto il tempo, magari pensando che prima o poi anche lei potrebbe arrivare all’altare. Per l’occasione ha scelto un colore difficile da non notare ma per il resto molto sobrio.

Diletta Loetta in rosa shocking per il matrimonio del fratello

Lui chirurgo estetico, una gran fortuna forse per le donne della sua famiglia, bello quanto la sorella. In chiesa Diletta Leotta era con il fidanzato e per la prima volta lui si lascia andare ad una storia di coppia pubblicata forse in un momento di euforia. Belli, innamorati ed eleganti ma hanno cercato entrambi di non mettere in ombra i veri protagonisti, gli sposi.

La Leotta per le nozze ha scelto un tailleur pantalone con maxi giacca, ha scelto di nascondere le forme che in genere ama mettere in evidenza; un gesto che di certo la sposa avrà apprezzato. Bellissima davvero la cognata nel suo abito da sposa in pizzo. I flash però c’erano anche per la conduttrice sportiva e il suo fidanzato; evidentemente è per anticipare il gossip che la coppia ha voluto mostrare qualcosa sui social.

Gran festa sul mare poi dopo la celebrazione in chiesa. Presenti tra i tanti vip anche Rossella Fiamingo, le ex wags Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli; Roberta Sinopoli con Claudio Marchisio, Elena Barolo con Alessandro Martorana, Mariano Di Vaio con Eleonora Brunacci.