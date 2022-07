Diletta Leotta e Giacomo Cavalli beccati sul terrazzo di casa, certo che è amore

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme e questa volta li becca la rivista Chi. Possibile che sia sempre un caso? E’ dalle foto sulla neve che ormai non ci crede più nessuno, siamo in estate e questa volta non c’è una vacanza, non c’è un amico in comune da festeggiare ma ben altro. Questa volta i paparazzi hanno beccato Diletta Leotta e Giacomo cavalli insieme sul terrazzo di casa di lei, a Milano. E’ lo stesso terrazzo dove in passato Diletta è stata pizzicata con un altro fidanzato ma sono passati tanti anni. La Leotta e Cavalli scherzano, giocano, si stuzzicano e sembra quasi vogliano farsi beccare dai fotografi. Sanno benissimo che il gossip li tiene d’occhio da tempo ma sono sempre stati bravissimi a depistare, ad evitare ulteriori indizi. Questa volta sembra che Diletta Leotta e Giacomo Cavalli vogliano confermare la loro storia d’amore.

Tenerezze sul terrazzo per Diletta Leotta e Giacomo Cavalli

Non è la prima volta che vengono beccati insieme e non è la prima volta che Alfonso Signorini mostra il loro presunto amore ma adesso sembra ci sia l’intenzione di ufficializzare. Forse si è trattato solo di un attimo di distrazione, sono usciti alla luce del sole e per un attimo hanno dimenticato che esistono i paparazzi.

Dicono che quando hanno individuato i fotografi hanno smesso di scherzare e si sono allontanati ma non erano al ristorante o sulla spiaggia, erano a casa della conduttrice di Dazn.

La complicità è evidente, è lei che cerca di tenerlo a distanza, evidentemente scottata dal gossip e dalla fine di un legame che poi ha capito era importante, quello con Can Yaman. Questa volta la Leotta ci va con i piedi di piombo, non si lascia andare sui social, non conferma, anzi sfugge e così forse salva tutto. Fino a quando riuscirà a non dire nulla di questa nuova storia d’amore?