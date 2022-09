La reazione di Ilary Blasi: in una fattoria scopre due pecore col nome suo e quello di Belen

Ilary Blasi alla fattoria della zucca con la figlia Isabel ma scopre due pecore a cui hanno dato il suo nome e quello di Belen

Mentre telegiornali e programmi che non avremmo mai immaginato parlano di Ilary Blasi e Francesco Totti lei tagga Belen Rodriguez perché ha scovato due pecore che portano il loro nome. Totti resta murato nel suo silenzio, nessuno parla con lui, un’intervista ha già scatenato abbastanza per continuare a spettegolare ancora a lungo. Ilary Blasi, come ha scelto di fare dal primo istante dopo l’annuncio della rottura, continua a vivere anche fuori casa e sui social. E’ la sua risposta a tutti i pettegolezzi, lei interviste non ne ha rilasciate e nonostante si dica davvero di tutto Ilary Blasi trova sempre un po’ di ironia da mostrare, ovviamente a modo suo. Questa volta zucche, mucche e pecore sono al centro della sua attenzione, è con sua sorella Melory Blasi nella fattoria della zucca, ovviamente per la gioia della piccola Isabel.

Isabel Totti felicissima a cavallo con la sua mamma

Totti porta la figlia più piccola a casa di Noemi Bocchi, le riviste di gossip hanno pubblicato le foto; Ilary Blasi invece porta la figlia in una fantastica fattoria alla scoperta degli animali, della vita semplice, dei colori delle zucche. Una fantastica giornata per la piccola Isabel Totti che alla fattoria della zucca ci è andata con la mamma e con la zia Melory. Le sorelle Blasi sono sempre più spesso insieme, soprattutto dopo la ben nota separazione fanno di tutto per trascorre del tempo insieme con i rispettivi figli.

Dalle serate in famiglia alle vacanze in barca ma anche adesso che l’estate è finita Ilary Blasi organizza sempre qualcosa per la sua bambina. Un comportamento che sembra quasi contrapposto a quello di Totti che invece si sente un po’ forse costretto a restare chiusa in casa, la sua o quella della sua nuova compagna, ma anche lui è molto presente per i suoi figli, solo che vive tutto un po’ in ombra, non ha voglia di mostrarsi, ed ecco che i paparazzi lo beccano.

La reazione di Ilary Blasi quando si accorge che nell’allevamento di pecore e capre c bene sono due con il suo nome e quello di Belen Rodriguez fa sorridere tutti. Posano con loro e tagga la collega; anche queso vuol dire essere famose.