Lo zio di Ilary Blasi: “Ci è stato insegnato il vero significato di famiglia”

E' lo zio di Ilary Blasi che mostra una foto e parla di valori, famiglia, onestà e nessuna furbizia. Lo dice a Totti?

Ilary Blasi ha cercato affetto e protezione dalla sua famiglia e l’ha trovata, da parte di tutti. Poche sere fa ha festeggiato il compleanno dello zio, Stefano Serafini, ed è lui che nel mostrare sui social una foto della sua serata con la nipote Ilary Blasi ma anche con tutto il resto della sua famiglia spiega il vero valore e significato di famiglia. Non fa nessun riferimento a Francesco Totti o ad altra persone ma per molti è ovvio che lo zio della Blasi all’indomani delle dichiarazioni dell’ex calciatore e di altri abbia lanciato un chiaro messaggio sottolineando l’onestà. Chiede rispetto e mostra rispetto ma non innesca nessuna polemica.

Le parole dello zio di Ilary Blasi

Solo le sorelle Melory e Silvia hanno provato a dire qualcosa rispondendo a qualche commento sui social ma hanno capito che è inutile. Lo zio Stefano dopo avere festeggiato con gioia il suo compleanno con le nipoti, le figlie di Ilary Blasi e il resto della famiglia, orgoglioso ha scritto ciò che pensa del mare in tempesta e di come reagisce una famiglia.

“Vi mostro in una unica foto il concetto di famiglia. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti” sembra chiaro il riferimento.

“Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!” ha concluso. Chissà chi sono i furbi a cui si riferisce lo zio della conduttrice.