Totti a casa di Noemi con la piccola Isabel: le foto su Chi che potrebbero far infuriare Ilary Blasi

La rivista Chi pubblica le foto di Francesco Totti sotto casa di Noemi e insieme a lui c'è anche la piccola Isabel: Ilary Blasi come la prenderà?

Continua la saga mediatica che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. Un altro capitolo questa settimana sulla rivista Chi che mostra per la prima volta, l’ex capitano della Roma insieme a sua figlia Isabel sotto casa di Noemi. Totti, nella sua intervista al Corriere ha parlato per la prima volta della sua storia con la Bocchi, spiegando che stanno insieme da qualche mese e che Noemi è stata la persona che lo ha aiutato a uscire dalla depressione dopo la delusione del fallimento del suo matrimonio e la scoperta dei tradimenti della Blasi. Versione dell’ex calciatore ovviamente. Ha parlato di Noemi come di una donna totalmente diversa da Ilary, che lo ha ascoltato e aiutato in un momento drammatico e aveva anche fatto capire che non ci sarebbe stato nulla di clamoroso nel vederlo sotto casa della donna. Il vero problema qui sembra essere un altro. Le foto della rivista Chi infatti, non mostrano solo Francesco Totti a casa di Noemi ma fanno vedere anche Isabel, la più piccola dei figli di Ilary Blasi e del Pupone.

Totti nella sua intervista al Corriere ha anche raccontato di come Ilary non avesse rispettato gli accordi, che prevedevano che i figli passassero luglio con lei e agosto con lui. Ilary invece, dopo aver passato alcuni giorni con familiari e amici, è tornata a Sabaudia per riprendersi Isabel e per portarla in Croazia ( Totti racconta che sua figlia stava benissimo con lei e che non aveva nessuna nostalgia della madre che vedeva tutti i giorni in videochiamata).

Il motivo di questa scelta potrebbe legarsi al fatto che Ilary non gradisce in nessun modo che sua figlia venga portata a casa di Noemi?

Su Chi le foto di Totti sotto casa di Noemi: con lui anche Isabel

La rivista Chi pubblica le foto di Francesco Totti che viene paparazzato sotto casa di Noemi Bocchi alla una e mezza di notte tra sabato e domenica: esce dal portone secondario dell’abitazione romana della sua nuova fiamma e con lui c’è un’amica e la piccola Isabel. Ilary Blasi aveva espressamente chiesto al Pupone di lasciare fuori da questa storia la bambina. Poche ore dopo sul “Corriere della Sera” esce l’intervista bomba…Non sarà che tutto questo potrebbe far arrabbiare ancora di più la conduttrice? Non ci resta che attendere la prossima puntata.