Ilary Blasi turista a Roma si diverte con gli amici

Ilary Blasi fa la turista a Roma, abitino Balenciaga e tante risate

Ilary Blasi troppo magra? Ilary Blasi distrutta dalla separazione con Francesco Totti? Sui social in realtà sembra vederla piena di vita e di brand costosissimi da pubblicizzare, piena di amici e di voglia di divertirsi in modo semplice. Sarà magari quello che vuole mostrare ma il messaggio arriva chiaro e se Totti resta chiuso in caso con Noemi e pochi altri la sua ex moglie continua a trovare qualcosa di carino da fare ogni giorno. In attesa di tornare a pieno ritmo al lavoro in tv Ilary Blasi mostra parte delle sue giornate e lo fa per i tantissimi follower che poi sbirciano anche cosa indossa, con cosa lo abbina e in quali occasioni. Con lei c’è sempre qualcuno e non solo le sorelle e il resto della famiglia. Ha ben più di un’amica su cui contare, non è vero che è stata tradita da tutti. Oggi è a Roma, fa la turista, perché prima con Totti era ben più complicato passeggiare senza essere disturbati.

Ilary Blasi in giro per Roma

Con l’amica Vanessa Sillano va prima a Fontana di Trevi, poi ride da sola perché credeva fossero in pochi ad avere avuto la stessa idea, invece, come sempre è pieno di turisti. Poi pranzo in un ristorantino di proprietà di un amico e Ilary non perde l’occasione di prenderlo in giro dicendo che da lui si mangia in modo pessimo, salvo poi mostrare cosa ha mangiato lei: fettine di carne e verdure saltate in padella, insalatina, tutto molto semplice.

Non smette di stupire Ilary Blasi e di mostrarsi di continuo, quasi ogni giorno. E’ il modo migliore per allontanare il gossip, la sua scelta è saggia. Non parla del suo matrimonio andato in frantumi, non commenta gli orribili pettegolezzi sul suo conto, continua a vivere e chissà se cederà mai a qualche intervista.