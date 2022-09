La rivelazione di d’Agostino: Totti voleva un altro figlio, Ilary no

Da Non è l'Arena nuove rivelazioni di Roberto d'Agostino sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti

Nella puntata di Non è l’Arena in onda il 18 settembre 2022, c’è stato un lungo talk dedicato al caso Ilary Blasi-Francesco Totti e prima che entrassero in studio gli opinionisti a dire la loro, Roberto d’Agostino ha avuto un faccia a faccia con Massimo Giletti. Il fondatore di Dagospia, sito che per primo ha lanciato la notizia del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha rivelato che tutti sapevano che questa coppia era in crisi ormai da anni ma che c’era timore nel lanciare la notizia. Quando però nei primi mesi del 2022 è stato sempre più evidente che la rottura ere definitiva, visto che Francesco Totti, a detta di D’Agostino, da oltre un anno aveva una relazione stabile con Noemi Bocchi, si è deciso di lanciare la notizia e tutto è cambiato. D’Agostino però ribadisce che la storia tra Ilary e Totti, non funzionava da anni. Come lo stesso ex capitano della Roma ha raccontato nella sua intervista per Il Corriere della sera, si era rotto l’idillio, dopo il suo ritiro dal calcio. Da quel momento, le cose non sono state più le stesse. Secondo Roberto d’Agostino, poco dopo la nascita di Isabel, che oggi ha 6 anni, il calciatore aveva chiesto a Ilary Blasi di avere un figlio. “Succede a volte che le coppie in crisi decidano di avere un altro figlio per provare a cementificare nuovamente il rapporto” ha detto il fondatore di Dagospia a Non è L’Arena.

Il no di Ilary Blasi a Francesco Totti

Tutto da confermare ovviamente, perchè queste sono le parole di una persona che non fa parte della famiglia ma a quanto pare, conosce molto bene alcuni passaggi. D’Agostino spiega che Francesco Totti avrebbe quindi voluto avere un quarto figlio ma Ilary Blasi, lanciata nella sua carriera da conduttrice e già mamma di tre figli, non ha ritenuto che fosse il caso . I figli poi, non sempre salvano un matrimonio in crisi ma possono soffrire e pagare del momento brutto in cui sono venuti al mondo.

“Chissà forse il quarto figlio lo farà con Noemi” ha detto Massimo Giletti. Vedremo.