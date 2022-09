Aurora Ramazzotti fa vedere il pancino, complice mamma Michelle

Che emozione per Michelle Hunziker vedere Aurora Ramazzotti incinta, con un dolcissimo pancino

Come tutte le mamme in dolce attesa Aurora Ramazzotti non ha voluto confermare la gravidanza prima dei tre mesi ma adesso per la gioia di mamma Michelle arrivano le prime immagini di Aurora col pancino. Aurora Ramazzotti è incinta, non è una novità, il gossip lo sospettava da un po’ e lei l’ha svelato nei giorni scorsi. Si è presa anche una pausa dai social, ha bisogno di capire cosa sta accadendo nella sua vita, tutto le sembra superfluo da dire ma è quando arriva a casa di Michelle Hunziker che la nonna si scatena, emozionata, quasi quanto i cagnolini, e mostra per la prima volta il pancino di sua figlia.

Aurora Ramazzotti che pancino nei primi mesi di gravidanza

E’ davvero un pancino piccolissimo, è ancora troppo presto per le dolci e lievitate forme, il pancino si vede appena ma per Michelle Hunziker è ovviamente già un’emozione fortissima. Non vedeva l’ora di gridare al mondo intero la sua gioia di diventare nonna e lei ed Eros Ramazzotti, ma anche i consuoceri, hanno atteso i tempi di Aury e Goffredo e poi si sono scatenati al concerto del cantante e sui social festeggiando l’arrivo del nipotino.

La scorsa settimana l’annuncio della gravidanza di Aurora Ramazzotti e oggi lei e Goffredo Cerza erano a pranzo da Michelle che li attendeva con i tre cagnolini. Appena la coppia ha aperto la porta la Hunziker era già pronta con il telefonino per pubblicare le storie su Instagram. Bellissima sua figlia in dolce attesa, la prende un po’ giro: “Ma sei bellissima amore hai una luce splendente particolare e se non ti conoscessi direi che sei incinta”. Gran festa oggi a casa di Michelle Hunziker e chissà se a pranzo c’era anche Tomaso Trussardi; dopo le rivelazioni di Vittorio Feltri forse a festeggiare oggi erano in tanti.