Vittorio Feltri rivela: “Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non è finita”

"Il matrimonio è anche fatto di corna" dice tra le altre cose Vittorio Feltri di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Non è finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, questa volta è Vittorio Feltri a svelare che la coppia non è poi così distante. Da un po’ di tempo le notizie di un ritorno di fiamma che riguarda Michelle Hunziker si alternano cambiando di volta in volta il protagonista maschile. Chi c’è accanto alla conduttrice e showgirl: Tomaso, Eros o Giovanni? Per molti nessuno dei tre, per i nostalgici c’è Eros Ramazzotti ma chi come Vittorio Feltri conosce bene la Hunziker e Trussardi sono loro che ci stanno riprovando. Il giornalista è responsabile del loro amore perché è stato lui a farli incontrare ed è stato lui in questi anni a vivere da vicino parte della loro vita. Feltri parla di corna, chissà se si riferisce a Giovanni Angiolini o ad altro, ma di certo racconta che tutto è superabile quando si ama davvero.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme dopo la crisi

E’ sulla rivista Nuovo che Vittorio Feltri svela le novità che riguardano i genitori di Sole e Celeste: “Tra loro due non è finita. Il matrimonio è anche fatto di corna. Quando due persone si amano davvero la crisi si supera”. Un vero colpo di scena soprattutto perché questa estate abbiamo visto di continuo le foto di Michelle con Giovanni Angiolini, certi che sarebbero stati loro due la coppia dell’anno.

Feltri, che in passato non aveva capito il perché Michelle e Tomaso Trussardi si fossero lasciati e sembra avesse anche provato a riavvicinarli, adesso è ancora più sicuro: “Avranno la possibilità di rimettersi assieme e continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando un po’”. Rivelazioni non chiarissime ma con le sue parole sembra ci sia davvero la possibilità di un ritorno di fiamma e in famiglia. Un matrimonio non si dimentica così in fretta.