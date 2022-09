Un nuovo bacio tra Eros e Michelle Hunziker mentre cantano insieme

Bellissimi ed emozionati Eros e Michelle Hunziker cantano insieme, poi arriva il bacio

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono al settimo cielo per la gravidanza di Aurora, tra circa sei mesi saranno nonni. Emozionati ma anche complici, forse ancora innamorati, perché per qualcuno l’ultimo bacio di Eros e Michelle è importante. Lo è di certo perché dopo la separazione tra Michelle e Tomaso Trussardi lei si è riavvicinata all’ex marito, insieme hanno costruito un legame ancora più forte e importante, l’hanno dimostrato in più occasioni, anche in tv nello show Michelle Impossible. Poi è arrivato il momento di Eros Ramazzotti, il momento di ricambiare l’invito, perché al concerto all’Arena di Verona c’era anche lei, l’ex moglie, la prima ex moglie, la donna a cui ha dedicato tantissime canzoni, forse le più belle. Al suo concerto è arrivata prima la dedica alla figlia Aurora, le parole per il bebè che lo renderà nonno, il desiderio di averlo o averla con lui sul palco. Poi, la dedica a Michelle, il momento più emozionante.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker riaccendono il gossip

Restano una delle coppie più amate, non importa se il loro matrimonio è finito tanti anni fa e se hanno detto altri sì. I fan sperano tornino insieme, la cronaca rosa non li perde di vista e quel bacio all’Arena di Verona fa tremare i cuori dei romantici. C’è davvero un ritorno di fiamma?

Eros canta “Quanto amore sei” e “Fuoco nel fuoco” indica Michelle, va verso di lei, l’abbraccia, cantano insieme, poi emozionatissima la Hunziker lo bacia sulla guancia. I fan impazziscono e l’ex coppia sa bene che adesso tutti penseranno ad un ritorno. Tutti si augurano accada davvero, l’unica contraria resta sempre la figlia, per lei non sono fatti per stare insieme ma perfetti nel loro attuale legame, così speciale e sereno.

Eros e Michelle non dicono nulla, vivono la loro vita senza dovere dare spiegazioni, poi arriva un nuovo post sui social. Il cantante scrive: “Siamo esattamente ciò che ci meritiamo” ma oggi non parla d’amore.