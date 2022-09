La dedica di Eros Ramazzotti ad Aurora e al nipotino è la più dolce

Dolcissime e vere le parole di Eros Ramazzotti a sua figlia Aurora in dolce attesa



Dopo la felicità espressa da Michelle Hunziker arriva quella di Eros Ramazzotti per la loro Aurora. La primogenita di Eros e Michelle è incinta, sono tutti pazzi di gioia e dal palco dell’Arena di Verona arriva anche la dedica del cantante. Michelle ci pensava già da anni, non vedeva l’ora di diventare nonna e adesso che il desiderio di sta realizzando urla di gioia, piange emozionata, si chiede come farà la sua bebè a fare un bebè. Per lei Aurora è ancora piccola, sarà per sempre la sua bambina ma la verità è che è cresciuta ed è una donna che si sta costruendo da sola un pezzetto alla volta. Eros Ramazzotti dopo il singolare annuncio della figlia ha atteso il concerto e ha dedicato a lei e al bebè in arrivo le sue prime parole da nonno.

Aurora Ramazzotti aspetta un maschio o una femmina?

Sono appena trascorsi tre mesi di gravidanza per Aury ed è presto per sapere se sarà maschio o femmina. Presente al concerto ieri sera anche Giulia De Lellis che ha cantato tutto il tempo felice come una bimba. E’ anche attraverso i suoi video che arriva tutta l’emozione del cantante per la più bella delle dediche.

Aurora è emozionatissima, ascoltando le parole del suo papà ha per l’ennesima volta la conferma di quanto provino i suoi genitori per lei. “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo” ed Eros Ramazotti canta ancora una volta per sua figlia, da sempre la donna più importante della sua vita. Sarà maschio o femmina sarà sul palco con nonno Eros e saranno ancora emozioni e nuove canzoni.