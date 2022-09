Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza e si scusa con gli amici

E' arrivato l'annuncio ufficiale: Aurora Ramazzotti è incinta

Ebbene si: Aurora Ramazzotti è incinta. E un po’ come aveva detto Alfonso Signorini, tutto veniva negato perchè la notizia era stata data troppo presto. Il direttore della rivista Chi si era in qualche modo scusato con la figlia di Michelle Hunziker, spiegando che se avesse saputo che era solo al terzo mese di gravidanza, non avrebbe detto nulla ( peccato che un mese prima aveva pubblicato la notizia dell’acquisto di un test di gravidanza, pensare che non era proprio in procinto di partorire, non era poi così complicato). In ogni caso Aurora non aveva mai smentito e neppure confermato, aveva chiesto rispetto anche se oggi, è lei stessa a scusarsi, con molte persone alle quali ha dovuto dire che non erano vere quelle voci. Lo ha fatto perchè era davvero troppo presto per condividere con tutti questa grande gioia.

Con un video ironico, la figlia di Eros e Michelle, mostra a tutti, come in questi anni, almeno una volta sia uscita la notizia di una sua presunta gravidanza. Si era parlato in passato anche di una possibile gravidanza di coppia: Aurora incinta insieme a sua madre Michelle. Insomma tante smentite da dare nel corso del tempo ma questa volta è tutto vero: Aurora è incinta e presto diventerà mamma e Goffredo, sta per diventare papà!

Aurora Ramazzotti è davvero incinta

Le parole di Aurora Ramazzotti sui scoial: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!

Non ci resta adesso che augurare ai futuri genitori tanta felicità in attesa di vedere le prime foto con il pancino di Aurora che in questi giorni era stata bravissima e deviare, postando anche immagini del suo ventre piattissimo. E invece quel pancino sospetto di cui si era parlato sulla rivista Chi, stava realmente crescendo. Congratulazioni ad Aurora e a suo compagno e anche a Michelle ed Eros che stanno per diventare nonni!