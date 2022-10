Cristiana Capotondi a 20 giorni dal parto sale sul primo palco da mamma

A 20 giorni dal parto Cristiana Capotondi torna sul palco ed è in splendida forma

A 20 giorni dal parto Cristiana Capotondi fa la sua prima uscita pubblica e se non avesse detto che è diventata mamma nessuno si sarebbe accorto che il suo corpo è cambiato. Sempre così riservata Cristiana Capotondi è rimasta in silenzio tutto il periodo della gravidanza, anche se il gossip aveva annunciato al suo posto la dolce attesa. Nata la sua bambina Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi hanno dovuto chiarire che la figlia non è nata dall’amore con il suo ex compagno a cui è stata legata per 15 anni ma che Andrea è rimasto accanto ad entrambe e continuerà a farlo perché il loro rapporto è sempre profondo nonostante la separazione. Un comunicato stampa che ha aperto e chiuso una parentesi nella riservatezza dell’attrice. La piccola è nata lo scorso 16 settembre, solo pochi giorni fa c’è stato il dolce annuncio e ritroviamo Cristiana sempre splendida sul palco.

Cristina Capotondi mamma della sua prima figlia appare in pubblico a 20 giorni dal parto

A 42 anni la nascita della sua prima figlia, Anna, ma la Capotondi non ha alcuna intenzione di parlarne, di raccontare del padre della piccola o altro. La ritroviamo sul palco per la premiazioni della seconda edizione dell’Accademia della Stella di Negroni, lei fa parte della giuria.

Maglioncino leggero nero, gonna lunga fino al polpaccio, tacco e colore ai piedi, capelli legati e niente make up, come sempre lei è minimal chic, sempre così raffinata. Lei preferisce parlare di cinema, del suo lavoro, dell’obiettivo dell’Accademia della Stella, quello di realizzare la versione 4.0 del Carosello, lo storico programma, adattando tutto ai nuovi mezzi social e digitali. Ha premiato i giovani vincitori, ha spiegato quanto sia importante dare spazio agli emergenti e cosa significhi avere davvero passione per la recitazione.