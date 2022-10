Cristiana Capotondi è mamma, il papà non è Andrea Pezzi. Si sono lasciati ma l’attore resta al suo fianco

Due notizie inattese arrivano dall'Ansa: Cristiana Capotondi è diventata mamma. La sua bambina non è figlia di Andrea Pezzi, il suo storico compagno

Una doppia notizia è arrivata oggi dal sito dell’Ansa. Cristiana Capotondi ha infatti annunciato di essere diventata mamma, una dolcissima notizia. L’attrice in questi 9 mesi ha nascosto a tutti di essere in dolce attesa e la notizia non era trapelata. La prima figlia di Cristina Capotondi è nata il 16 settembre, come lei stessa spiega nella nota Ansa. L’altra notizia riguarda il papà della bambina perchè non è Andrea Pezzi, il compagno dell’attrice. Cristiana e Andrea hanno fatto coppia fissa per molti anni ma pare che si fossero lasciati molti mesi prima che l’attrice scoprisse di essere incinta, di un altro uomo. Una relazione che forse non è andata nel migliore dei modi, questo al momento, non possiamo comprenderlo, anche perchè cerchiamo di interpretare un comunicato stampa leggermente criptico. Quello che sappiamo è che oggi Andrea Pezzi fa ancora parte della vita di Cristiana Capotondi e le è stato vicino durante la gravidanza.

Cristina Capotondi è mamma: è nata la piccola Anna

Nella nota Ansa si legge: “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame.” Andrea Pezzi è stato affianco all’attrice per tutta la gravidanza e anche dopo il parto e per questo la Capotondi è grata al suo ex.

Il commento di Andrea Pezzi

Nello stesso comunicato Ansa, anche Andrea Pezzi ha voluto commentare quello che sta succedendo nella sua vita: “Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante.” E poi: “Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima.”