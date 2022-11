Halloween 2022: Elisabetta Gregoraci diventa diavoletta, Heidi Klum verme e i figli festeggiano insieme

Halloween 2022 con famiglia allargata per Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum con i figli e Flavio Briatore

Felice Elisabetta Gregoraci ha festeggiato Halloween con la sua famiglia, con il figlio Nathan Falco, con l’ex marito Flavio Briatore; con loro c’erano anche Heidi Klum e la figlia Leni nata dalla storia d’amore con l’imprenditore. Una famiglia allargata che si è ritrovata solo quando i figli sono diventati grandi e sembra che tutto proceda alla perfezione, che Leni e Nathan Falcon siano stati più bravi dei genitori nel legarsi e sentirsi fratello e sorella anche se non sono cresciuti insieme. E’ in una foto pubblicata da Briatore che i due figli appaiono abbracciati alla festa di Halloween. Truccati da mostri o da bellissime streghe la festa al Twiga è stata incredibile. Elisabetta Gregoraci ha scelto il vestito da diavoletta e in rosso e nero con le corna e un make up favoloso ha posato per video e foto, entusiasta della serata.

Elisabetta Gregoraci da diavoletta per Halloween 2022

Se Briatore ha taggato i figli nelle sue foto, Elisabetta Gregoraci che ha ovviamente posato con il suo Falco ha anche taggato Heidi Klum. La modella a differenza della Gregoraci si è trasformata in un verme gigante, un altro dei suoi travestimenti spettacolari. Dopo Cleopatra, Michael Jackson, Jessica Rabbit e Fiona questo Halloween 2022 ha davvero voluto esagerare e stupire tutti con un costume da verme. Per lei come per le altre celebrità è una festa da non perdere.

Incredibile la sua capacità di mettersi in gioco e di sottoporsi ad ore interminabili di trucco per un effetto davvero mostruoso. Elisabetta Gregoraci ben più comoda e attraente nella veste di diavoletta, Heidi Klum mostruosa ma di certo capace di stupire tutti ancora una volta. Le due ex di Flavio Briatore sembrano andare molto d’accordo, così diverse ma così legate per sempre al papà dei loro figli. Una famiglia allargata senza dubbio con effetti speciali.