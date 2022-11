I ritocchini di Antonella Clerici: “Ho cominciato a 40 anni”

Sono quasi 20 anni che Antonella Clerici si sottopone ai ritocchini, lo racconta confidando le sue regole

Antonella Clerici non ha alcun problema ad ammettere i suoi ritocchini, lo fa nell’intervista a Il Messaggero in cui si è sbottonata sulla sua vita privata e la visita al chirurgo estetico ne fa parte. I ritocchini sul volto di Antonella Clerici sono evidenti, perché confrontando le sue foto di un po’ di anni fa una piccola trasformazione c’è, ma il chirurgo a cui la conduttrice si rivolge fa ogni volta un buon lavoro. Lei ci va due volte all’anno, è una regola preziosa che le evita di esagerare. La Clerici non vuole vedersi trasformata, allo specchio vuole riconoscersi e soprattutto c’è il suo pubblico che deve riconoscerla, per questo i ritocchini li pianifica d’estate, quando è in vacanza, quando non ha l’impegno giornaliero della diretta, altrimenti i telespettatori noterebbero subito il cambiamento.

Antonella Clerici: “E’ meglio fare piccoli ritocchini invece degli interventi innaturali”

Desidera invecchiare bene, niente eccessi, niente trasformazioni. Antonella Clerici osserva chi invece esagera e ovviamente non le piace.

“Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative – e ammette – e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni – per questo nessuno ci fa caso – È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.

Antonella Clerici il 6 dicembre compie 59 anni, si avvicina ai 60, un’età che spaventa, anche lei. Ha sempre detto che il periodo più bello per una donna è tra i 40 e i 50 anni, è sempre stata molto sincera. In tv spesso parla della menopausa, dei problemi che ha avuto all’inizio e che ogni tanto, anche in puntata, continua ad avere. Difficile trovare una donna del mondo dello spettacolo che si racconta come qualunque altra donna.