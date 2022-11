Antonella Clerici 30 anni fa con Daniel McVicar: “Secondo me siamo meglio adesso”

Antonella Clerici rivede le immagini di 30 anni fa con Daniel McVicar e non crede ai suoi occhi

Ospite di Antonella Clerici oggi 24 novembre 2022 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno Daniel McVicar, il Clark Garrison di Beautiful. Per il giorno del ringraziamento non poteva che essere lui ad aiutare Daniele Persegani nella preparazione del tacchino. Lui è l’americano per eccellenza, così lo definisce Antonella Clerici, con la sua bellezza che sottolinea è sempre evidente. Daniele McVicar vive da tanto tempo in Italia, a Torino, tanto che fa sentire il suo accento piemontese. Grande complicità con Antonella Clerici, per la simpatia dell’attore, per il suo ottimo italiano e perché la conduttrice e Daniel McVicar si conoscono da tempo. Inoltre, lui è un appassionato di cucina e ai fornelli non se la cava per niente male. Daniel indossa il grembiule e dimostra la sua abilità.

A E’ sempre mezzogiorno Daniel McVicar

Arrivano le immagini del passato, grandi ricordi e Antonella Clerici resta senza parola guardando com’erano lei e il suo ospiti più di 30 anni fa. “Guardate come ero e come eravamo magri… ma come parlavo lenta”. La Clerici è stupita, non è certo la prima volta che si rivede ma in quelle immagini non si riconosce.

“Non parlavi ancora bene l’italiano… dicevi ‘Mi vedrete ancora per due anni in Italia’ e invece ti abbiamo qui da sempre”. Antonella Clerici torna ancora su quel video del 1989 e non ha dubbi: “Secondo me siamo meglio adesso, sì anche un po’ migliorati – ride ma lo pensa davvero – scusate ma io ero troppo magra. Doveva essere il 1989, in pratica quando nasceva Lorenzo Biagiarelli e io poi sono andata a Roma per fare i Mondiali di calcio e da lì è iniziata la mia carriera romana”. Era quindi prima de La prova del cuoco, prima che scoppiasse per lei il successo mentre Daniel McVicar era conosciuto da tutti come Clark di Beautiful.