Belen e Michelle Hunziker: “Insieme siamo più forti”

Che combinano Belen Rodriguez e Michelle Hunziker insieme? Un'amicizia che sorprende

Cosa stanno combinando insieme Michelle Hunziker e Belen Rodriguez? Le due conduttrice e showgirl non sono solo colleghe che non si sono mai pestate i piedi, nel tempo sono diventate amiche e adesso hanno deciso di lanciarsi in una nuova collaborazione. Michelle e Belen sono anche due imprenditrici, la Hunziker ha portato a termine la sua linea make up, il marchio Goovi che abbraccia un po’ tutto il mondo beauty. Un mondo che Belen Rodriguez adora, lei che sta investendo più che altro nell’abbigliamento ma che è anche bravissima nel truccarsi. Che stanno combinando insieme? Un progetto che anticipano tra le storie di Instagram.

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker amiche e non solo

Le abbiamo viste insieme alla sfilata di Giorgio Armani, una vestita di bianco, l’altra di nero, sorridenti, una accanto all’altra, complici. Poi si sono riempite di complimenti a vicenda ed è iniziata la collaborazione di Belen con il marchio Goovi. Quindi, il nuovo progetto non è uno show, un format televisivo da scoprire.

Belen Rodriguez trucca Michelle, la Hunziker è sicura dell’ottimo risultato perché la splendida argentina usa i suoi prodotti. Ed ecco quella che sembra una rubrica per utilizzare al meglio i prodotti della linea voluta da Michelle.

“Insieme siamo più forti” commenta la Hunziker che da sempre è dalla parte delle donne, non solo nella difesa ma anche nel valorizzarle. Una bellissima amicizia quella tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez che cancella tutti i pettegolezzi di chi crede che nel mondo dello spettacolo sia impossibile l’amicizia tra donne. Il progetto però è solo all’inizio e non è ancora ben chiaro. Attendiamo di scoprire il seguito e soprattutto il make up che ogni volta la moglie di Stefano De Martino sceglierà per Mich. Questa volta l’amore non c’entra, questa volta il potere è tutto nelle mani delle donne.