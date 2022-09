Belen e Michelle Hunziker insieme alla sfilata di Giorgio Armani, complici in tailleur black and white

Bellissime e complici ieri Belén Rodríguez e Michelle Hunziker hanno seguito insieme la sfilata di Giorgio Armani

Grande entusiasmo per la sfilata di ieri di Giorgio Armani alla Milano Fashion Week, come sempre. In prima fila bellissime e una accanto all’altra c’erano anche Michelle Hunziker e Belen Rodriguez. Impossibile non notarle ma Belen e Michelle hanno regalato ai tantissimi assenti qualche scatto della loro complicità, oltre alle immagini della sfilata. Pochi secondi dello spettacolo che ancora una volta Armani ha portato in passerella ma il gossip si sofferma sull’amicizia di Belen Rodriguez e Michelle Hunziker. Amatissime entrambe ma insieme non si vedevano da tempo. Entrambe in tailleur ma dai colori opposti. Insieme il look diventa black and white. Lo show di Giorgio Armani alla Milano Fashion Week ha entusiasmato ed emozionato entrambe che con l’intramontabile abito non hanno sbagliato. La Hunziker aveva mostrato sui social anche la sua preparazione per l’evento chiedendo a Laura Barenghi di renderla il più Armani possibile.

Michelle Hunziker e Belen alla sfilata di Giorgio Armani

Oggi si conclude la Fashion Week di Milano ma ieri re Giorgio Armani ha emozionato vip, celebrities e modelle proveniente da ogni parte del mondo. Belen e Michelle nel loro periodo di vita più felice hanno mostrato il loro legame, la complicità tra donne, l’hanno fatto non solo durante le due ore di spettacolo ma anche posando insieme per i fotografi, salutando insieme la folla e mostrando poi sui social l’ammirazione e l’affetto per l’altra.

“Ogni evento importante della mia vita è stato firmato Giorgio Armani. Un affetto e una stima incredibile per un uomo che ha creato un impero con la sua energia, la sua forza, costanza e perseveranza. Non ha mai mollato neanche un secondo ed è d’ispirazione per tutti noi. Ho passato due ore a vedere opere d’arte in tessuto e sognato come tutte le donne con lui. Thanks” ha commentato poco fa la Hunziker rivolgendo il suo grazie al re della moda. Rivedremo insieme in tv Belen e Michelle?