Caterina Balivo in Lapponia, torna bambina nel villaggio di Babbo Natale

Caterina Balivo è con i figli in Lapponia, nel villaggio di Babbo Natale

Il tempo di fare l’albero di Natale come tradizione l’8 dicembre e poi Caterina Balivo è partita per la Finlandia, destinazione Lapponia. Un regalo bellissimo per lei e per i suoi figli, una vacanza lì dove tutti sognano di incontrare Babbo Natale. Caterina Balivo è nel villaggio di Babbo Natale, a Rovaniemi, emozionata per lei e per i suoi bambini. E’ Cora che apprezza più di tutti ogni cosa la circonda ma la conduttrice è felice come una bambina, anche per lei è un sogno che si realizza. Sul suo profilo social la Balivo ha prima mostrato il suo albero di Natale, rosso, altri dettagli della sua casa addobbata per il Natale, poi l’arrivo in un bellissimo albergo dove tutto è di legno e così caldo e accogliente. C’è così tanta neve ovunque e fa freddissimo ma è un sogno che riscalda lei e la sua famiglia. L’ufficio postale per le letterine da spedire, la fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale, ogni cosa è un incanto.

Caterina Balivo si allena per mangiare tutti i dolci di Natale

La conduttrice non vedeva l’ora arrivasse questo periodo, è dal primo dicembre che canta le canzoni di Natale ma è golosa e teme di ingrassare durante le feste. Si è già messa a dieta da un po’ di tempo, cerca di evitare i dolci e beve le sue tisane. Inoltre, si allena il più possibile, ammette che lo fa per poter mangiare tutti i panettoni e gli altri dolci della tradizione.

I suoi nuovi programmi non brillano per gli ascolti ma lei non ne fa un dramma, sapeva che dopo avere detto addio al pomeriggio di Rai 2 e al suo Vieni da me non sarebbe stato semplice. Intanto, ha imparato a dare più spazio a se stessa e alla famiglia, a godersi di più le sue giornate, anche con viaggi come questo in Lapponia.