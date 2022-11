Caterina Balivo a dieta per il Natale, ecco come si prepara

Caterina Balivo si è messa a dieta per il Natale, due semplici consigli per arrivare preparata alle prossime feste

Manca meno di un mese a Natale e Caterina Balivo sa bene che esagererà a tavola e soprattutto con i dolci. Come molti in questo periodo ha deciso di mettersi a dieta, lo confessa tra le storie di Instagram ma lo fa mentre segue la preparazione dei golosi panettoni. Al cioccolato bianco, ai frutti di bosco, poi si lascia tentare subito da un panettoncino al caffè. Caterina Balivo non resiste, commette il primo errore della sua dieta appena iniziata. In realtà è una dieta non per dimagrire ma per evitare di prendere perso soprattutto durante le festività natalizie. “Io mi sono messa praticamente a ‘dieta’, fino al 24 non mangio dolci ma dal 24 in poi…” conferma la conduttrice mettendo tra virgolette la parola ‘dieta’. Non ha intenzione di dimagrire, Caterina Balivo cerca solo di arrivare in forma al Natale, in questo modo potrà mangiare ciò che desidera senza sentirsi in colpa.

Tisane e niente dolci, la dieta di Caterina Balivo per arrivare in forma al Natale

Con l’arrivo del freddo sono tornate le sue tisane calde, sceglie ogni volta un gusto diverso in base al momento. Di certo per la Balivo le sue tazze calde non sono il massimo ma si conosce, è golosa e in di certo la sua mamma preparerà di tutto, i dolci tipici e ogni piatto della tradizione. I giorni di festa in quel periodo sono tanti e la conduttrice non vuole farsi trovare impreparata.

Da un po’ di tempo si è arresa e ha iniziato ad allenarsi, il tutto sommato ad un’alimentazione più corretta le ha regalato almeno una taglia in meno. Questa estate l’abbiamo vista in costume bellissima con le forme arrotondate, fiera di dire che non aveva più la taglia di quando faceva la modella. Poi deve averci ripensato ed eccola del tutto soddisfatta di avere perso un po’ di peso, anche per indossare abiti di più di 10 anni fa che ancora conserva nell’armadio. Anche voi avete previsto una dieta in questo periodo per essere in forma e mangiare di più a Natale?