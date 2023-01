E’ scontro tra Francesca Fagnani e Luisella Costamagna: “Cara, dovresti ben sapere”

In un'intervista Francesca Fagnani pizzica Luisella Costamagna ed è scontro sui social tra le due giornaliste

E’ scontro tra due donne del mondo del giornalismo e dal gran carattere: Francesca Fagnani e Luisella Costamagna. Un bel botta e risposta, una serie di botta e risposta ma a iniziare è stata la Fagnani che sul Messaggero alla domanda se parteciperebbe mai a Ballando con le Stelle ha pizzicato la Costamagna. La conduttrice di Belve nell’intervista ha confidato che Ballando le piace ma non lo farebbe mai, non parteciperebbe impegnandosi nel ballo, perché certe scelte toglierebbero forza a quello che invece le piace di più fare. Immediata la domanda se Luisella Costamagna per lei abbia sbagliato a partecipare al dance show di Milly Carlucci. Quel “No, perché nei non faceva inchiesta, conduceva da studio” ha indispettito e non poco Luisella Costamagna.

Luisella Costamagna da vincitrice di Ballando con le Stelle alla risposa alla Fagnani

“Ballando con le stelle? Non lo farei, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare. Se Luisella Costamagna ha sbagliato ad andare? No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio” queste le risposte della conduttrice di Belve che hanno fatto scattare la giornalista e quasi ballerina.

E’ su Twitter che Luisella Costamagna ha risposto pubblicamente citando la Fagnani: “Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo Ballando con le stelle a indebolirla #PerLaPrecisione” una risposta non leggerissima a cui la conduttrice e giornalista ha voluto replicare.

“Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche” ma non è finita, la Costamagna desidera avere l’ultima parola e conclude il botta e risposta: “Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista”. Un pizzico di diplomazia che era mancata all’inizio forse ha sistemato tutto tra le due giornaliste che di certo non diventeranno facilmente migliori amiche.