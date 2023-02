Ilary Blasi a Bologna con sua figlia è di nuovo felice

Ilary Balsi è davvero in gran forma, felice con sua figlia Isabel a Bologna mentre giocano insieme

Tornata dalla vacanza sulla neve in Trentino Ilary Blasi è andata a Bologna e con lei anche questa volta ha portata sua figlia, la piccola Isabel Totti. Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti sembra non volersi più fermare, sempre con una valigia da disfare e un’altra da preparare. Mamma e figlia si sono divertite insieme passando dai giochi in piazza Maggiore alla mostra dell’amica della conduttrice, quest’ultima certo meno interessante come visita per la bambina ma nel totale la sosta nella città è stata bellissima. Ilary Blasi è stata invitata all’evento dedicato alle opere di Malisa Catalani, la moglie dell’ex calciatore della Lazio Marco Di Vaio, che è ora dirigente sportivo del Bologna. La conduttrice è apparsa raggiante, davvero in gran forma, rilassata dopo le varie vacanze tra sole e neve.

Ilary Blasi felice con sua figlia Isabel

Il gossip racconta che forse la pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti è vicina, che Bastian, il nuovo compagno della conduttrice, tenga così tanto a lei da essere riuscito a far ritrovare a tutti il giusto equilibrio. Così Ilary e Isabel Totti diventano due bambine, giocano insieme e in piazza Maggiore a Bologna mostrano il gioco del telefono senza fili al Voltone Podestà. Sono un vero incanto insieme ma in questo gioco c’è anche la triste storia che risale al Medioevo, quando i frati non potendo confessare i lebbrosi da vicino per evitare il contagio usavano i quattro angoli per ascoltare gli ammalati. Da sempre i turisti si divertono e Ilary Blasi mostra sui social e a sua figlia Isabel quello che nel tempo è diventato il gioco del telefono senza fili. “Se venite qui fate questo gioco”.

Poi la sera diventa tutto speciale e con la Blasi c’è sempre la sua bambina. E’ la serata inaugurale di Malisa Catalani, cara amica di Ilary. Di lei è così orgogliosa, ha visto crescere il suo talento e le sue passioni e anche questo finisce tra le storie di Instagram.

Ilary Blasi è sempre più presente sul suo profilo social, mostra quasi sempre un pezzetto delle sue giornate. A modo suo e con molta discrezione ha anche annunciato la storia d’amore con Bastian. Attendiamo come sempre il seguito.