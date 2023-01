Chanel Totti parla a mamma Ilary Blasi: “Prima di tutto”

Sono parole importanti che Chanel Totti rivolge a Ilary Blasi, la sua mamma

Chanel Totti tra le storie Instagram scrive parole importanti per la sua mamma, per Ilary Blasi. La conduttrice ex moglie di Francesco Totti è appena tornata dalla sua vacanza romantica a Parigi con il nuovo compagno. Sempre sui social abbiamo visto anche con le storie di Chanel Totti che mostrava la crociera super lusso con la nuova famiglia del papà, con Noemi Bocchi e i fratelli Cristian e Isabel. In questi mesi abbiamo visto più volte le dediche dell’ex calciatore ai suoi figli, quelle di Chanel a suo padre, poche le foto e gli slanci d’affetto social tra Ilary Blasi e i figli ma lei c’era sempre, sempre disponibile ad organizzare tutto programmando vacanze e feste in modo che i tre figli fossero sereni. Questa volta c’è una dedica di Chanel Totti alla sua mamma ed è la più bella di tutte, quella che emoziona toccando il cuore. Chanel Totti ha qualcosa di importante da dire a Ilary Blasi, sceglie poche parole, quelle più giuste, sceglie un brano dei Modà, così segue gli insegnamenti di papà Francesco Totti, sceglie una foto di quando era bambina.

Chanel Totti emoziona Ilary Blasi

Ilary Blasi ha sempre confessato che manifesta meno di Totti il suo affetto ma è ovvio che l’amore più grande della sua vita siano i tre figli. Ci pensa la secondogenita a scioglierla pubblicando una foto scattata qualche anno fa, lei tra le braccia della mamma, felici, insieme. Chanel scrive: “Prima di tutto” aggiunge un cuore e in quelle parole c’è davvero tutto. Ilary per lei viene prima di tutto e tutti.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi aggiunge anche una canzone dei Modà, Bellissimo, i versi: “Poi ritrovarsi in un suo abbraccio e stringerla più forte al petto fino al punto di sentire i nostri cuori che si toccano. È bellissimo”. Niente può avere un valore più grande ma bisogna dirlo e bisogna abbracciarsi, sempre. Ilary Blasi condivide la dedica di sua figlia, felice, di certo orgogliosa di avere la cosa più importante.