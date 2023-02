Il dramma di Milena Miconi: “Rimasta senza lavoro, abbiamo perso la casa”

In lacrime Milena Miconi al GF VIP racconta del periodo più difficile della sua vita: "Abbiamo perso la casa"

Milena Miconi è stata una delle protagoniste della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 23 febbraio. La concorrente ha raccontato la sua storia nella stanza dedicata alla linea della vita: ha parlato della sua bellissima famiglia, del marito che ama, delle due meravigliose figlie che ha. Ma anche del grande successo avuto alla fine degli anni ’90 grazie al Bagaglino, del rapporto complicato con la sua mamma. Una linea della vita piena di alti e bassi e Milena Miconi non ha nascosto nulla. Al pubblico del Grande Fratello VIP 7 ha raccontato anche di uno dei momenti più complicati della sua vita. Poco tempo dopo la nascita della sua seconda figlia, ci sono stati dei grandi problemi di natura economica. Milena infatti non veniva più chiamata in tv, il telefono non squillava. E lei e la sua famiglia, che erano abituati a un certo tenore di vita, improvvisamente, hanno dovuto cambiare tutto. Milena Miconi ha anche raccontato che in questo periodo così difficile la sua vera forza è stata il marito Mauro. Non si è mai scoraggiato e anche quando lei sembrava essere molto negativa e non vedere la luce in fondo al tunnel, era Mauro che la incoraggiava a pensare positivo. Ma non è stato facile. Milena, raccontando di quel periodo complicato nella sua linea della vita, ha anche aggiunto altro.

Il racconto di Milena Miconi al Grande Fratello VIP 7

“Il periodo in cui nasce Agnese iniziano i problemi” ha spiegato Milena Miconi, che se da un lato in quegli anni viveva la sua favola d’amore con Mauro, dopo aver ritrovato l’unione familiare con il marito, dall’altra non riusciva più a lavorare come prima. “Non lavoravo più non mi chiamavano, mi chiudo nel mio mondo e perdiamo la casa. Cominciamo a tagliare tutte le spese, a cercare di rialzarci da questa caduta terribile economica. E ricomincio con il teatro alla prima occasione, con una piccola particina in uno spettacolo e piano piano riusciamo a recuperare. Il teatro è la mia vita, è stato la mia rinascita” ha raccontato Milena. “Io non sono una che si abbatte, mi rialzo sempre sempre” ha concluso l’attrice.

Milena ha poi ricevuto la visita di suo figlia che le ha ricordato quanto sia una mamma unica e speciale e sentirsi dire da un figlio di essere un genitore perfetto non capita tutti i giorni. Significa che la Miconi ha davvero fatto un ottimo lavoro con la sua famiglia.