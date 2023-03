Barbara D’Urso con i figli e la nipotina: le rare foto che faranno arrabbiare la famiglia

Le rare foto di Barbra D'Urso con i figli e la nipotina pubblicate dalla rivista Chi

Chissà quanto si arrabbierà Barbra D’Urso per le foto con i figli e la nipotina pubblicate dalla rivista Chi. la conduttrice di Pomeriggio Cinque è sempre così riservata sulla sua vita privata, soprattutto sui suoi figli. Di loro non parla quasi mai, ripete sempre che il suo cuore è prima dei suoi due figli e poi del suo pubblico ma dice anche che i suoi ragazzi non vogliono che si parli di loro in televisione e nelle interviste. Questa volta Barbara D’Urso si è fatta beccare dai paparazzi con i riservatissimi Emanuele e Giammauro ma ci sono anche la nuora della conduttrice e la nipotina nata da qualche mese. Anche sulla notizia di essere diventata nonna Barbara D’Urso aveva taciuto, sempre per mantenere fede alla promessa fatta ai suoi figli di lasciare fuori il gossip e la curiosità degli altri dalle loro vite. A Verissimo però ha dovuto e voluto confessare che da poco è nonna, che adesso oltre ai suoi figli nel suo cuore c’è la sua nipotina.

Barbara D’Urso le foto con i figli, la nuora e la nipotina

E’ una versione inedita quella D’Urso, nonna, felice, immortalata con la sua famiglia che protegge da sempre. Il neopapà è Giammauro, ha 36 anni, Emanuele ha 34 anni; nelle foto appare anche la compagna del primogenito di Barbara D’Urso. Una famiglia come tante, è questo quello che i figli della conduttrice desiderano da sempre ma poi finiscono tra le pagine del settimanale Chi.

Beccati durante una bella passeggiata è impossibile non riconoscere Barbara D’Urso. Lei amerebbe parlare sempre della sua famiglia, dei figli, adesso anche della bellissima nipotina che l’ha resa nonna a 65 anni ma i suoi ragazzi non vogliono. Ha però spiegato che non è per spocchia, nessuna presa di posizione da parte della sua famiglia ma semplicemente vogliono che venga rispettato il loro lavoro. Hanno fatto tanti sacrifici e la riservatezza è fondamentale.

Giammauro è medico chirurgo specializzato in chirurgia per trapianti. Emanuele è fotografo e regista. “Se uno dei miei figli va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l’ho aiutato io” è una giustificazione più comprensibile che fa ben capire il perché queste foto son così rare e non faranno piacere ai suoi figli.