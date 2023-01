Tra Briatore e Barbara D’Urso l’amore che fa agitare la conduttrice

Barbara D'Urso a Verissimo si agita e dice molto sul legame con Flavio Briatore

Barbara D’Urso prosegue l’intervista a Verissimo con l’immagine di Flavio Briatore dietro le spalle: stanno insieme? Ad inizio intervista Barbara D’Urso sembrava sul punto di svelare che è lui la persona che insieme ai suoi figli è nel suo cuore, poi ha svelato il segreto che custodisce da qualche mese. E’ nonna di una bellissima nipotina. Silvia Toffanin però non molla e a Verissimo desidera che Barbara D’Urso dica qualcosa su Briatore. “E l’amore?” chiede la Toffanin. La conduttrice di Pomeriggio Cinque cerca di sviare: “L’amore per lei è pazzesco, l’amore per lei è grandissimo” parla della nipotina ma capisce ovviamente che Silvia si riferisce ad altro. “Mi sto agitando tantissimo, cambiamo argomento” ma Silvia Toffanin non cambia argomento e batte ancora sul gossip.

Flavio Briatore e Barbara D’Urso stanno insieme?

“C’è qualcuno?” la domanda resta lì come Briatore dietro le spalle della D’Urso. “Ma no che corteggiatore”. La faccia di Barbara è un vero programma e senza dire nulla spiega tutto. La Toffanin incalza, chiede se ha mai avuto un fidanzato nell’ultimo periodo, se si è innamorata. “No, non mi ricordo e non fare le faccette della D’Urso” continua Barbara che chiede come possono uscire dall’argomento.

Provano a cambiare davvero argomento, dopo avere parlato delle foto scattate dai paparazzi, al ristorante, di sera. Semplicemente amici? Barbara D’Urso ci ripensa: “Flavio è un mio amico e punto io sono innamorata solo della mia nipotina. Ma veramente lui è un uomo molto carino, anche lui è molto giovane. Quello che apprezzo molto è che lui è molto legato al figlio che ho conosciuto. E’ un ragazzo per niente spocchioso, dolcissimo e lui vive per suo figlio“.

Il gossip adesso davvero non ha dubbi, Barbara D’Urso e Flavio Briatore davvero stanno insieme. Non c’è stata alcuna conferma da parte della conduttrice di Pomeriggio Cinque ma dalle sue risposte e soprattutto dalle sue non risposte sembra che tra loro ci sia davvero una bellissima storia d’amore. Come sempre attendiamo il seguito, prima o poi la presunta coppia apparirà, chissà.

Barbara D’Urso ha anche sottolineato per l’ennesima volta che i suoi due figli non vogliono che parli di loro, della nipotina, ma lei oggi ha detto una cosa molto importante, attendiamo parli anche di un altro amore.