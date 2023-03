Bianca Atzei in intimo mostra la cicatrice del parto: “La pancia non va via”

A sei settimane dal parto Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto e parla della sua pancia

Sono passate sei settimane dal parto di Bianca Atzei, è così felice di essere mamma. In intimo davanti allo specchio scatta un selfie dopo l’altro, così Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto cesareo. Quel segno sul suo corpo è il più bello della sua vita, così commenta una delle sue foto. Noa Alexander è nato il 18 gennaio scorso dopo un ultimo mese di gravidanza un po’ complicato per la cantante. Da quando il piccolo Corti è nato non fa dormire molto la sua mamma e il suo papà, ma niente rovina la loro felicità, la gioia di stringere tra le braccia il loro bebè così tanto desiderato. “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita” scrive Bianca Atzei e poi tra le storie Instagram racconta della sua pancia, la pancia che hanno un po’ tutte le donne che hanno messo al mondo i figli con il parto cesareo. Prima però Stefano corti vede le foto della sua compagna e commenta subito: “Se non ti copri chiedo il mantenimento”.

Bianca Atzei dopo il parto in intimo

Sono una coppia incredibile, sempre pronti a prendersi un po’ in giro ma Stefano magari è davvero geloso perché Bianca è sempre bellissima. A sole sei settimane dal parto la cantante sarda è in gran forma. Ha ancora la pancia ma questo è del tutto normale e lei si confida con le follower.

“Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male. Ma da quel taglio hai potuto dare luca a una nuova vita e solo una donna può capire un’altra donna che diventa mamma” sono le parole della Atzei alle donne che non accettano un corpo cambiato dopo la gravidanza.

Una delle follower scrive che ha ragione, che ogni giorno si ripete che dalla sua pancia sono uscite le sue bambine stupende ma aggiunge anche quanto sia importante il ruolo del partner: “Un uomo può continuare a farti sentire bella se in primis lui ti riempie di complimenti sottolineando lui stesso che da quella pancia è nata una vita”. Ovviamente del tutto d’accordo l’artista.