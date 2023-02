Bianca Atzei: il piccolo Noa continua a piangere, lei ha provato di tutto

Non sa più che fare Bianca Atzei, è preoccupata, il figlio continua a piangere

Bianca Atzei non sa più che fare, da quando è nato suo figlio Noa ha le coliche, non fa che piangere, di continuo. La cantante lo ripete ancora una volta sui social, davvero stanca, perché non è sempre facilissimo fare la mamma, occuparsi di un neonato, soprattutto quando non dorme, piange o soffre per le colichette. E’ terribile vedere i bimbi così piccoli stare male, piangere, Bianca Atzei lo sa bene. “Noa oggi non trova pace, piange, piange e piange” è un giorno ancora più difficile degli altri. La cantante ha il suo bimbo appoggiato sul petto solo in quella posizione Noa trova un po’ di tranquillità. Non c’è spazio per le critiche, Bianca Atzei condivide semplicemente una vita normale di una mamma come tante alle prese con un problema che è molto comune.

Una giornata difficile per Bianca Atzei

Ha provato a spiegarlo anche Stefano Corti, il suo compagno, che quando non si dorme di notte è poi un po’ complicato lavorare in modo sereno. La iena ha dovuto spiegarlo dopo il piccolo sfogo per non avere dormito la notte. E’ ovvio che Stefano Corti e Bianca Atzei sono due genitori felici, il più felici, per avere tra le braccia un dono così grande, ma sui social si raccontano e magari cercano anche una soluzione.

Bianca è inevitabilmente provata, è stanca e anche preoccupata, soprattutto preoccupata per il suo piccolino che continua a stare male e piangere. Ha provato a chiedere consiglio alle follower più esperte, ha poi capita che era più saggio rivolgersi solo alla pediatra ma sembra che i vari rimedi non facciano effetto, il piccolo Noa continua a soffrire di coliche, di certo continua a piangere spesso.

Niente però riesce a rovinare un periodo così bello come i primi mesi tutti e tre insieme, anche se di recente dopo la nascita di Noa per Stefano Corti è arrivato un problema non da poco. La iena ha avuto il distacco della retina e ha dovuto subire un’operazione d’urgenza. Spera di recuperare del tutto la vista. Intanto, il piccolo di casa, il loro ometto bellissimo continua a piangere e a non far riposare molto la mamma e il papà.