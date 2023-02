Stefano Corti dopo l’operazione: “Non vedo”, Bianca Atzei confida come sta il suo compagno

Non va benissimo per Stefano Corti dopo l'operazione all'occhio. Anche Bianca Atzei spiega come sta il suo compagno

Come sta Stefano Corti dopo l’operazione all’occhio? La iena spiega ai follower che non vede, spera vada tutto bene, l’intervento dopo il distacco della retina è andato bene ma adesso deve attendere, il risultato non è uguale per tutti. Anche Bianca Atzei risponde ai follower sullo stato di salute di Stefano Corti, anche lei prova a rassicurare tutti dicendo che l’intervento all’occhio è andato nel migliore dei modi ma aggiunge anche altro. Stefano Corti e Bianca Atzei sono appena diventati genitori del piccolo Noa Alexander ed è soprattutto il loro bambino a dare ad entrambi la forza necessaria per superare anche questo brutto momento. Si è trattato di un intervento d’urgenza, come ha subito spiegato la iena, adesso Stefano Corti è a casa, deve attendere l’esito.

Stefano Corti a casa dopo l’operazione all’occhio

Adesso deve riposare, non può fare altro che attendere passi questo periodo. I tempi di ripresa sono molto lenti. “Faccia sbattuta senza un occhio a fare il papà” è il primo commento scritto da Corti appena è tornato a casa da Bianca Atzei e dal loro bambino. L’occhio che ha subito il distacco della retina e l’operazione non vede; la iena è preoccupata e intanto fa il papà, cerca di riprendersi, perché quello che gli è successo l’ha ovviamente sconvolto.

“Questo è il mio occhio dopo l’operazione… sembra sia andato tutto bene, al momento però non vedo. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Adesso c’è solo da aspettare e sperare che vada tutto bene” ha aggiunto Stefano Corti mostrando il suo occhio sofferente.

Poi è la cantante a rispondere ai tanti che le chiedono come sta davvero il suo compagno: “Il papotto sta bene, la ripresa è un po’ lunga ma l’intervento è andato molto bene. Psicologicamente è un po’ provato, ma abbiamo una meravigliosa creatura che ci dà forza”. E’ chiaro il messaggio della Atzei che cerca di non fare preoccupare i fan ma al momento non possono dire molto se non sperare che Stefano riprenda la vista. Confida che è provato, è ovvio. La corsa in ospedale, sapere del distacco della retina, l’intervento poche ore dopo e adesso non vede.