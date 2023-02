Stefano Corti d’urgenza in ospedale, è stato operato, le parole di Bianca Atzei

Stefano Corti operato d'urgenza. Il compagno di Bianca Atzei in ospedale

Non è un periodo semplice per Stefano Corti e Bianca Atzei, la iena è in ospedale. Stefano Corti è stato ricoverato d’urgenza ed è già stato operato. E’ la cantante a spiegare cosa è successo, lo fa Bianca Atzei prima che arrivino altri a raccontare chissà cosa, poi è il suo compagno ad apparire sui social per spiegare a tutti che forse è un po’ sfortunato in questo periodo. Ieri sera Stefano Corti ha avuto bisogno di aiuto si è recato al Pronto Soccorso e hanno subito ipotizzato il distacco della retina. E’ tornato a casa consapevole di dovere tornare stamattina in ospedale, per la diagnosi definitiva, per una eventuale operazione. Tutto confermato, il distacco della retina e anche l’intervento. Stefano Corti si è fatto coraggio da solo in ospedale per farne un po’ anche a Bianca Atzei che è rimasta da sola a casa con il piccolo Noa, preoccupata.

Bianca Atzei preoccupata per Stefano Corti in ospedale

Sono state ore di tensione per la cantante, poi ha capito che non era così grave, anche se la preoccupazione per la dolce mammina era elevata: “Questa mattina hanno ricoverato Ste d’urgenza per distaccamento retina dell’occhio destro… In bocca al lupo papotto per l’operazione. Siamo con te e ti amiamo tanto”.

Anche la iena ha continuato a tenere aggiornati i suoi follower, confidando anche le sue paure. Alla fine i medici hanno deciso di operarlo subito e a ora di pranzo Stefano Corti era già pronto per l’intervento. E’ andato tutto bene, lo dice lui ai fan che erano in ansia, dopo avere tranquillizzato la sua Bianca.

E’ un periodo strano per la coppia, prima della nascita di Noa Alexander è stata la Atzei a fare preoccupare con il suo ricovero e poi la polmonite. Adesso Stefano Corti che all’improvviso ha avuto il distacco della retina. Alla fine la iena ha ritrovato anche la sua ironia chiedendo a Bianca Atzei: “Da quando è nato Noa il Milan non ha mai vinto una partita e a me si è staccata la retina dell’occhio destro… Sei sicura che il bambino sia mio?” Per fortuna solo risate, è andato tutto bene.