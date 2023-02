Bianca Atzei non dorme da ieri, chiede aiuto per le coliche di Noa

Il figlio di Bianca Atzei ha le coliche e loro non dormono da ieri, chiede aiuto

Bianca Atzei è in difficoltà, suo figlio, il piccolo Noa, ha le coliche, non dorme e non fa dormire nemmeno la mamma e il papà. Bianca Atzei ha chiesto aiuto a tutti sui social poi ha capito che il messaggio non era giusto, si è affidata ai consigli del medico ma in tutta risposta ha consigliato lo stesso prodotto alle mamme che sono nella sua stessa situazione. Bianca Atzei e Stefano Corti non dormono da ieri, di notte non hanno chiuso occhio, nemmeno per un minuto. E’ difficile andare avanti in questo modo, c’è bisogno di una soluzione, anche perché perché il figlio di Bianca Atzei ovviamente soffre, le coliche per i neonati sono terribili.

Bianca Atzei stremata, non dorme da ieri

Stefano Corti nei giorni scorsi aveva già spiegato che avere un bebè piccolissimo di cui occuparsi non è per niente una passeggiata, non è facile come dicono. Si è beccato un bel po’ di critiche e ha dovuto anche ribadire, spiegare che ovviamente lui e Bianca sono i genitori più felici del mondo, che Noa è un bimbo meraviglioso ma che la verità è quella che aveva raccontato, non cambia. E’ difficile concentrarsi nel lavoro di giorno quando di notte si dorme poco.

Bianca Atzei ha invece aggiunto che le cose sono peggiorate, che le coliche del figlio non lasciano tregua. Bianca sorride mentre lo dice, dolcissima e ovviamente pazienta con suo figlio da coccolare e cullare ma cerca una soluzione.

“Queste colichette mon vanno via, avete consigli?” ha chiesto a tutti la cantante sarda. Poi la Atzei si è resa conto che i consigli possono non essere i migliori per suo figlio. Si è affidata alla pediatra che le ha consigliato Aptamil per le coliche e la stipsi. Così spera di risolvere e di fare passare i dolori al suo Noa Alexander, di poter finalmente dormire. Ringrazia tutte le mamme che le hanno scritto: “Grazie mamme mi state scrivendo in tantissime … e siete super esperte, è bello poterci confrontare e non sentirsi sole! però è sempre importante affidarci ad esperti perché ogni bambino è diverso”. Presto ci dirà se è riuscita a riposare almeno un po’, se il suo bambino sta meglio.