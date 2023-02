Bianca Atzei e Stefano Corti: la fatica di essere genitori di un neonato. Arrivano le critiche

Stefano Corti, il compagno di Bianca Atzei, racconta la vita faticosa da genitori

E’ Stefano Corti, la iena e compagno di Bianca Atzei, a confidare quanto è faticoso essere genitori. Il piccolo Noa Alexander è appena nato è la coppia è distrutta. Fanno sorridere Bianca Atzei e Stefano Corti per la tenerezza e la sincerità con cui raccontano la loro nuova vita da mamma e papà. La iena fa il punto della situazione ma non tutti sorridono, c’è chi commenta ovviamente in modo negativo, così arrivano le critiche per uno sfogo che appartiene a tutti o quasi tutti. Bianca Atzei è al settimo cielo ma ovviamente è mamma da pochissimo tempo ed è stanca, cerca di riposare appena può e gli orari sono diventati “impossibili”.

Il figlio di Bianca Atzei non è il primo bebè che cambia la vita dei suoi genitori

Succede un po’ a tutti anche se non tutti reagiscono nello stesso modo. I follower vorrebbero avere continue notizie, vedere continue storie di Bianca, Stefano e il piccolo Noa.

E’ Corti a rispondere: “Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente noi facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo – concludendo con – Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.

Chi segue Bianca Atzei e Stefano Corti sui social chissà quante avrà visto l’ironia della iena chissà quanti scherzi fatti alla cantante. Ricordate per esempio il giorno del parto cesareo di Bianca, il giorno della nascita di Noa. Erano passate poche ore, lei non poteva ovviamente mangiare nulla ma era affamata e il suo compagno in ospedale gustava un buon risotto, davanti a lei continuando a ripetere che era eccellente. Non mancano però le accuse di chi li rimprovera di lamentarsi mentre dovrebbero solo essere felici. Questa volta la coppia non risponde e forse non risponderà mai, inutile spiegare ciò che dovrebbe essere ovvio. Semplicemente mostrano la verità, è tutto meraviglioso ma anche faticoso, giusto dirlo. Ci sono mamme o genitori che pensano di non essere all’altezza perché sentono la stanchezza e che è faticoso dopo il parto crescere un bambino. Tutto vero, non è solo una favola c’è anche la realtà.