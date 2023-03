E’ il compleanno di Isabel Totti: dolcissimi gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti oggi festeggia il compleanno, con gli auguri più dolci, la torta a casa con la mamma e il seguito

Oggi è il compleanno di Isabel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti compie 7 anni. Già dal mattino è una gran festa per la piccola che è a casa con la mamma e i fratelli. In cucina tutto è pronto per la colazione, la festeggiata è in pigiama e la conduttrice le porta una golosa torta al cioccolato. Candeline, palloncini e il sorriso dolcissimo di Isabel Totti che prima di soffiare esprime il suo desiderio. Poi è in macchina con la mamma, cerchietto Happy Birthday e altri baci, coccole e sorrisoni. Ilary Blasi ha scelto per gli auguri di compleanno alla sua bambina una foto da piccolissima con i suoi occhini azzurri, le mollettine rosa tra i capelli e ha scritto: “Tanti auguri piccola donna del mio cuore… isabel 7” non ha bisogno di dire altro, Ilary Blasi è da sempre poco incline alle dediche alla ricerca della canzone adatta ma l’amore per sua figlia Isabel è ovviamente immenso. E’ la bambina che Francesco Totti ha desiderato tanto, perché a lui sono sempre piaciuti le famiglie grandi ma non è bastato l’amore immenso per i tre figli a tenerli insieme.

Gli auguri di Francesco Totti alla sua dolce Isabel

“Buon compleanno principessa…ti amo oggi, domani e x sempre” sono gli auguri di papà Totti che pubblica una foto con Isabel sulla neve, una foto della scorsa settimana a Madonna di Campiglio. Erano tutti insieme, Francesco Totti, Noemi Bocchi con i suoi due figli, Isabel e Chanel. Tra le storie di Instagram l’ex capitano della Roma mostra la sua piccolina mentre scia e aggiunge tante immagini con lei, con i suoi fratelli, ovviamente nei suoi ricordi Ilary non c’è più. Sceglie ancora una volta per sua figlia il brano di Mr Rain Supereroi.

Anche Chanel e Cristian non fanno mancare gli auguri alla sorellina, sanno che è lei ad avere più bisogno di coccole e attenzioni. “Auguri alla piccola Donna che ha migliorato la mia vita. Sarò sempre al tuo fianco in qualsiasi momento, non ti lascerò mai sola. Ti amo con tutta me stessa vita mia. Non potevo chiedere di meglio” scrive Chanel per la sua sorellina seguendo un po’ la scia di papà Francesco, con la stessa tenerezza nella scelta di foto e canzone.

“Auguri amore mio ti amo all’infinito” chiude Cristian postando una foto con la sorellina. Chissà se riusciranno a festeggiare tutti insieme per amore della piccola Isabel.