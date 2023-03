Ilary Blasi e Bastian si scatenano nel locale dell’amico di Totti

Serate romane molto divertenti per Ilary Blasi e Bastian Muller che non perdono occasione per stare insieme

Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia fantastica, si divertono senza sosta, non solo viaggi coppia, fughe d’amore e presentazioni in famiglia e agli amici, adesso ci sono anche le serate romane. Ilary Blasi è felice e bellissima e ha voglia di mostrarlo a tutti. Dopo il viaggio di Ilary Blasi a Francoforte e lui a raggiungerla nella Capitale e di sera eccoli insieme al loro gruppo di amici. Un tavolo prenotato per 14 persone a nome Rinaldi al tartarughino. E’ il locale gestito da Alex Nuccetelli, uno degli amici più vari di Francesco Totti. Strano davvero vedere la conduttrice nel suo locale perché Alex non è sempre stato molto carino nei suoi confronti dopo la separazione, preferendo sempre schierarsi dalla parte di Totti. Ma Ilary Blasi va sempre oltre ed eccola pronta a fare baldoria con tutto il suo gruppo. Il locale si è spostato di recente nel quartiere Prati.

Con Ilary Blasi e Bastian Muller anche le sorelle

Ilary Blasi vuole sempre accanto le sue sorelle, Silvia e Melory e alla cena c’erano anche loro con i rispettivi mariti. Non mancava il cugino di Francesco Totti, Angelo Marozzini, quasi sempre presente nelle serate e gli incontri organizzati da Ilary. Lui prima era sempre accanto all’ex calciatore mentre adesso è sempre con la Blasi. Con Marozzini c’era anche la moglie. Inoltre, l’amica Francesca Rinaldi con il marito, Daniele Cerra. Davvero un bel gruppo, tutti pronti a divertirsi senza sosta.

Il gossip pensa che tutto questo, le scelte della conduttrice, siano mosse per infastidire Totti, siano delle provocazioni. Intanto, senza dubbio Ilary Blasi con Bastian Muller si diverte. Più bionda che mai lei si scatena e guarda innamorata il suo nuovo compagno mentre si lancia nelle canzoni che magari non conosce ma nonostante questo è il primo ad agitare il tovagliolo al ritmo delle vecchie canzoni italiane, quando che mettono sempre allegria.



Sembra che sia davvero tutto perfetto nella vita della conduttrice Mediaset. A breve partirà la nuova edizione de L’Isola dei famosi, ha un compagno che le ha rubato il cuore e la riempie di attenzioni; è una mamma sempre attenta. 41 anni e non li dimostra, soprattutto in questa seconda fase della sua vita.