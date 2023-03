Soleil e Sophie: è guerra all’ultimo bikini. Prima amiche, adesso non più?

Chi ha copiato i costumi di chi? E' guerra tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso anno se ne erano dette di ogni, poi una volta finito il reality, erano diventate inseparabili. Parliamo di Soleil Sorge e Sophie Codegoni che hanno passato mesi tra cene, vacanze insieme e quant’altro. Ma sembrerebbe che adesso tra le due i rapporti siano tesi, almeno questo hanno pensato i fan che ieri, guardando le storie di Soleil prima e quelle di Sophie dopo, hanno iniziato a ipotizzare che le due siano ai ferri corti. Il motivo? Soleil Sorge si sarebbe indispettita per via della nuova collezione di costumi della Codegoni. Sophie proprio ieri ha mostrato a chi la segue su instagram la sua linea di costumi, e poche ore dopo, è arrivata una pungente storia di Solei, che sembrava essere indirizzata proprio alla sua “ex amica” ? . Non ci resta che scoprire quello che è successo per provare a trarre delle conclusioni visto che al momento, le due non hanno nè smentito nè confermato.

Le parole di Soleil sono per Sophie Codegoni?

Dopo le prime immagini dei nuovi costumi da bagno della Codegoni e le foto della sua collezione di bikini e non solo, la Sorge, che lo scorso anno aveva lanciato la sua prima linea di costumi da bagno, ha fatto una storia che ha attirato l’attenzione di molti: “Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie. Originalità, in una società piena di tendenze e mode sembra così difficile da avere e individuare. Io personalmente cerco di averla in ogni mio gesto. ‘Se ascolti troppo gli altri cantanti finisci per imitarli’. Quindi io voglio rimanere originale senza ascoltare troppo la musica degli altri. ” E ancora: “Pensate a quanto spesso l’originalità non venga riconosciuta. Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e gratitudine. Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e giusto lo stiamo facendo. Alla fine anche senza quella gratitudine quelle persone ci stanno pensando e ci amano comunque quindi tanto di guadagnato.” Impossibile dopo queste parole, non pensare che si stesse riferendo proprio alla Codegoni.

La Sorge ha continuato: “Nel mio settore creativo – in teoria – perché la creatività è pensiero e unicità di espressione personale. Quando comunichiamo ci definiamo e ci raccontiamo e dovremmo onorare la nostra espressione di unicità. Allora mi chiedo perché vedo persone come matriosche che cambiano solo di taglia? Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle. “

E poi il riferimento si è fatto ancora più esplicito: “Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia. Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale. Siate unici, ispirate, amate e migliorate voi stessi”.

La Codegoni probabilmente, sentendosi chiamata in causa ha risposto, senza però fare nomi e tutti hanno pensato che la sua storia fosse proprio indirizzata alla Sorge: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo ignorando il fatto di essere solo il buco del C“. I fan delle due intanto si sono sbizzarriti e hanno iniziato a fare dei collage con i costumi di una e dell’altra e il risultato sembra in parte dare ragione alla Sorge…Ma del resto, sono costumi da bagno non opere d’arte…