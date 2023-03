Ilary Blasi mostra il suo pranzo e i follower si scatenano

Ilary Blasi pranza all'aperto, bellissima tra i fiori ma i follower notano una cosa

Ilary Blasi pranza all’aperto, mostra il panorama ma anche il tavolo con i piatti. Adora mostrarsi ma non solo per vanità, è una influencer ma non lo dice. La primavera è arrivata e Ilary Blasi appare tra i fiori, forse con lei c’è Bastian Muller, forse è il suo compagno a scattare le foto ma è lei a mostrare le immagini del pranzo che hanno appena ordinato. Insalatina e prosciutto crudo e tra i follower c’è chi nota che è sempre più magra. Maglioncino corto, jeans e sneakers, Ilary Blasi non dimostra di certo la sua età ma c’è chi prova ad indovinare i suoi chili. Le dicono che è troppo magra e ancora una volta sui social si continua a tenere sotto osservazioni il peso degli altri.

Ilary Blasi felice e innamorata ma c’è chi pensa che mangi troppo poco

Saprà lei cosa deve mangiare ma in realtà da quando frequenta Bastian Muller le abbiamo visto ordinare di tutto, assaggiare di tutto nelle loro vacanze così come a Roma, sia nei vari locali che nella sua villa all’Eur. Ilary Blasi non sembra non apprezzare la buona tavola. Si allena, è sempre in movimento e il gossip ricorda anche che il suo ultimo anno è stato abbastanza complicato.

Lei non batte ciglio, dopo il periodo che ha dovuto affrontare, tutti i pettegolezzi, la separazione da Francesco Totti, le decisioni sui figli, le vacanze ed ogni altra cosa, ha imparato a non dire nulla. A parte qualche video ironico non ha detto nulla, da quando è finito il suo matrimonio con Francesco Totti, dall’annuncio, non ha aggiunto altro.

Intanto, è iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi si sta preparando al meglio per una conduzione che si annuncia scoppiettante. Bellissima e raggiante sui social ha già mostrato le prime prove per il suo programma. Niente è lasciato al caso, si prova tutto, dalle postazioni alle spiegazioni dei giochi, la presentazione, il trucco, gli abiti scelti per ogni puntata.