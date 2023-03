Ilary Blasi, Isabel e Bastian shopping a Roma: sono già una famiglia

Bellissime le foto di Ilary Blasi, Isabel e Bastian su Gente. Fanno shopping insieme e c'è una sorpresa dolcissima

Ilary Blasi e Bastian Muller non solo non si nascondono più ma stanno già facendo le prove di famiglia allargata. Con la coppia ancora una volta c’è la piccola Isabel Totti, questo dimostra più di tutto che Ilary Blasi in Bastian Muller ha trovato il compagno che desiderava avere accanto. Le foto che pubblica la rivista Gente dicono tutto, Ilary Blasi con Bastian è felice, lo shopping non è mai stato così bello e con il sorriso rivolto anche ai paparazzi. C’è poi una dolcissima sorpresa, spunta un tenerissimo coniglietto, è il regalo fatto di recente a Isabel. E’ incredibile ma in un anno le vite di Ilary Blasi, Francesco Totti e dei loro figli sono cambiate tantissimo, adesso i componenti della famiglia sono davvero numerosi.

Le foto di Ilary Blasi con Bastian e Isabel su Gente

Tutti e tre insieme in un centro commerciale, ma Ilary Blasi e Totti non si sono mai visti in giro confusi tra la gente. La conduttrice era sempre un po’ musona mentre adesso non smette di sorridere, bellissima. Bastian le ha fatto perdere la testa ma chissà quanto voglia ha Ilary Blasi di mostrare all’ex marito tutta la felicità che sta vivendo.

Sembra che il trio sia andato a fare compere nel centro commerciale alla ricerca di regali per la piccola di casa. Isabel Totti ha appena festeggiato i suoi dolci 7 anni e quel coniglietto che porta con sé l’abbiamo già visto qualche giorno fa tra le storie Instagram della conduttrice.

Un insolito pomeriggio della famiglia allargata al centro commerciale, tutto documentato da Gente. Sono bellissimi insieme e si fanno vedere sempre più spesso in giro per Roma tra cene e passeggiate, da soli e con un bel gruppo di amici, soprattutto con le sorelle di Ilary Blasi. L’imprenditore tedesco era anche alla festa di compleanno di Isabel, anche lui ha di recente compiuto gli anni, un giorno prima della bambina. Grande festa in questo periodo per la nuova famiglia allargata mentre Totti ha chiesto il rinvio della prima udienza. Dicono si stia preparando al meglio per quella che si preannuncia come una vera battaglia tra i due ex.

Noemi Bocchi, intanto, si è sottoposta all’operazione per la diastasi addominale. Anche per lei e Francesco Totti questo è di certo un periodo particolare, di forte sostengo e unione. Sono davvero tutti felici con i nuovi compagni e le nuove famiglie allargate?