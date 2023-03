Ilary Blasi: c’era anche Bastian alla festa di compleanno della piccola Isabel ma non c’era Totti

Alla festa di compleanno di Isabel Totti c'era anche Bastian, il compagno di Ilary Blasi

Dalle foto pubblicate da Ilary Blasi sembrava che alla festa di compleanno di sua figlia Isabel non ci fosse il nuovo compagno, invece Bastian Muller era lì, per il party della bambina. Assenti Francesco Totti e Noemi Bocchi, perché la loro non è una famiglia allargata. Ma sia Ilary Blasi che Francesco Totti si stanno ricostruendo una vita, l’ex capitano della Roma con Noemi e la conduttrice con Bastian. Quindi, nulla di strano che alla festa di compleanno di Isabel Totti ci fosse anche Bastian. Forse il gossip non pensava che la storia d’amore tra Ilary e Bastian fosse già così avanti, forse non lo pensava nemmeno l’ex calciatore, e invece eccolo tra le pagine del settimanale Chi immortalato durante la festa della piccolina.

Bastian Muller e Ilary Blasi insieme al party della piccola Isabel

La coppia non si nasconde più ma in realtà non si è mai nascosta solo che adesso desidera apparire. Bastian Muller e Ilary Blasi sembrano ormai certi che il loro sia un amore importante. Dopo le presentazioni agli amici e quelle ufficiali a casa con tutta la famiglia adesso l’imprenditore tedesco fa parte davvero della vita della Blasi. E’ entrato nella sua famiglia ed è rimasto a Roma per il compleanno di Isabel. Bastian e la piccola Totti festeggiano il compleanno nello stesso periodo. Infatti, la Blasi ha prima fatto una dedica importante a lui sui social, mostrando per la prima volta le loro foto insieme; poi ha organizzato la deliziosa festa di compleanno di Isabel.

Al party tutto in rosa tema Barbie c’erano tutti, tutti tranne Francesco Totti. C’erano ovviamente anche Chanel e Cristian, i figli più grandi di Ilary Blasi e Totti. Chissà se anche il suo papà e Noemi Bocchi hanno organizzato un’altra festa per Isabel. Li abbiamo visti impegnati nell’acquisto dei regali per lei ma niente altro.

Non deve essere stato semplice per Ilary Blasi in questi mesi vedere i suoi figli con la nuova compagna di Totti. Non deve essere semplice adesso per Francesco Totti vedere la sua piccola Isabel con il nuovo compagno di Ilary. Gli amori finiscono e arrivano altre emozioni.