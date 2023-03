Isabel Totti: mamma Ilary Blasi mostra la festa di compleanno tema Barbie

Ed ecco il party, la festa di compleanno di Isabel Totti. Mostra tutto mamma Ilary Blasi

Dopo i tanti auguri ad Isabel Totti è mamma Ilary Blasi a mostrare tutto della festa di compleanno della sua piccolina. Tante torte di compleanno per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ad iniziare dalla torta al cioccolato del mattino, la prima candelina da spegnere a casa con la mamma e i fratelli, ancora in pigiama. Poi la cena a casa con tutta la famiglia, tutti insieme nella villa all’Eur con un’ottima cena e la torta alla panna. Non era certo finita, perché Isabel Totti ha festeggiato il suo settimo compleanno con i suoi piccoli amici. Mamma Ilary Blasi ha organizzato per lei un party favoloso. Tutto in rosa con tantissimi palloncini, il tema scelto fa impazzire tutte le bimbe: è Barbie. La torta è la casa delle bambole, gli addobbi sono deliziosi, tutto è scelto con molta cura. Le bimbe si divertono tanto, ballano anche le mamme, Ilary si scatena, felice. Look black e capelli biondissimi, Ilary e Isabel sono due gocce d’acqua, dolcissime insieme.

La festa di compleanno di Isabel Totti con la mamma e i fratelli

Alla festa di compleanno non c’è papà Francesco Totti, purtroppo l’ex coppia non è riuscita a trovare l’equilibrio giusto per il bene totale dei figli, per festeggiare tutti insieme il compleanno della piccola di casa. Magari Isabel avrà una doppia festa, anche quella organizzata dall’ex calciatore. Sarà capace di superare il party che la conduttrice ha pensato per sua figlia?

Non mancano gli sponsor alla festa di compleanno di Isabel. Lei e le piccole invitate al party si divertono anche a decorare e a personalizzare le sneakers che poi porteranno a casa come ricordo di un pomeriggio davvero speciale. Sembra che alla festa non ci fosse nemmeno Bastian Muller, il nuovo compagno della conduttrice, che però fa già parte della famiglia; proprio come Noemi Bocchi.

Isabel stringe la sua bambola tutta rosa è emozionata. Anche Chanel lo è, la coccola, le foto insieme sono bellissime. Manca davvero solo il papà ma ormai è andata così. In questi giorni è prevista anche la prima udienza in tribunale, inizia adesso il vero scontro tra Ilary e Totti.