Aurora Ramazzotti a 10 giorni dal parto, le foto prima e dopo

Aurora Ramazzotti, la sua prima uscita a 10 giorni dal parto e mostra il suo corpo prima e dopo

Dopo piccole apparizioni sui social Aurora Ramazzotti mostra il suo corpo dopo il parto. Sono passati dieci giorni e si stupisce della magia che vede allo specchio. “Il corpo è magico, a 10 giorni dal parto” e oggi è anche la sua prima uscita. Una giornata fuori con gli amici, con Goffredo e il loro piccolo Cesare, una giornata speciale non solo perché è Pasqua ma perché è la prima in tre. Ci vorrà un po’ di tempo, quello necessario, per tornare in forma come prima, tutto normale e Aurora Ramazzotti lo sa bene. Non ha alcuna intenzione di battere il record, adesso si gode questo momento e procede serena. Presto racconterà la sua esperienza, non ha ancora detto molto. Pubblica l’ultimo selfie che ha scattato con il pancione, era in clinica in Svizzera, e in attesa delle contrazioni aveva anche fatto la piega.

Aurora Ramazzotti con e senza pancione

Adesso che ha messo un po’ in ordine pensieri ed emozioni guarda le foto, l’ultima con il pancione. In pigiama, il pancione nudo, dolcissima in uno dei giorni d’attesa in clinica: “Questo è stato l’ultimo momento in cui ho potuto vedere la pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro… i ero fatta la piega in clinica aspettando le contrazioni”.

E’ un momento delicato per ogni mamma, Aurora Ramazzotti più volte durante la gravidanza ha confidato che non era tutto così idilliaco come le avevano detto. Michelle Hunziker ha avuto tre gravidanze perfette, per sua figlia è stato diverso, per ogni donna è diverso ma è importante dirlo, parlarne.

Il corpo e magico perché il prima e il dopo la gravidanza, il parto, con il bebè tra le braccia, è davvero magico. Un cambiamento importante e non solo dal punto di vista fisico.

Michelle a Verissimo ha raccontato che Aurora è diventata mamma nel momento in cui ha visto suo figlio Cesare, che è bravissima. Il corpo è magico, è vero, ma è un momento delicato, importante, prima del parto, dopo il parto, e bisogna parlarne.