Aurora Ramazzotti mamma, dall’allattamento alla pancia post parto mostra la sua nuova vita

Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova vita da mamma, l'allattamento al seno e la pancia a due settimane dal parto

Una serie di foto e Aurora Ramazzotti mamma mostra la sua nuova vita. Il sorriso sempre presente e lei bellissima con suo figlio tra le braccia. Stanca ma felice, Aurora Ramazzotti allatta il suo bambino al seno, comoda sul divano di nonna Michelle Hunziker. La tv accesa e di certo i divani e le poltrone comode in questo periodo sono i posti dove la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti passerà più tempo. “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà” scrive Aury dolcissima e vera come poche. Non ha mai detto che la gravidanza è stata per lei un periodo meraviglioso, infatti scrive che quando Cesare è nato sono nati anche lei e Goffredo nel ruolo di mamma e papà. Nessuna finzione, nessun filtro nemmeno sulla pancia post parto.

Aurora Ramazzotti, le foto col figlio

La foto mentre il piccolo Cerza dorme nella sua culletta accanto al papà, la foto di Aurora, Goffredo e Cerza nella loro casa, il primo scatto del piccolo al ristorante, padre e figlio che dormono insieme e poi la foto più tenera, quella in cui Aurora allatta suo figlio al seno. Niente di più dolce e dopo due settimane di pausa in cui si è mostrata poco sui social adesso la neo mamma ha voglia di mostrare un po’ della sua nuova vita.

Mamma a 26 anni e pancia post parto ancora bene evidente. E’ del tutto normale, è ben più insolito vedere una mamma che ha partorito a pochi giorni o due settimane già con la pancia piatta. Aurora Ramazzotti si mostra davanti allo specchio, di profilo, nessun filtro, la pancia c’è e ci vorrà il tempo necessario per farla andare via. Poi quando saranno passati i 40 giorni dal parto deciderà se è già pronta o meno per tornare ad allenarsi. Per il momento allattamento, passeggiate, sonnellini e tante coccole, tutto misto a mille sorrisi.

In tanti commentano le foto di Aurora con il piccolo Cesare, le foto di Goffredo con il loro bambino. Nina Zilli non vede l’ora che nasca anche la sua bambina, così potranno crescere insieme.