Il battesimo di Cesare: Aurora Ramazzotti ha già battezzato suo figlio

E' davvero il battesimo più veloce. Aurora Ramazzotti ha già battezzato suo figlio Cesare

E’ il Corriere del Ticino a riportare la notizia che Aurora Ramazzotti ha già battezzato suo figlio. Il battesimo del piccolo Cesare Augusto, il nipotino di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sarebbe stato celebrato domenica, prima che Aurora lasciasse la clinica. Battesimo in Svizzera quindi, battesimo nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo. Ovviamente una cerimonia sobria, celebrata da Don Felice. Dopo il rito qualche foto, un piccolo aperitivo e poi la dolce mamma è tornata nella sua camera. E’ stata dimessa nel pomeriggio. Queste le informazioni ma non c’è nessuna conferma, non ci sono foto del battesimo del piccolo Cesare Augusto Cerza ma sembra che il battesimo sia stato celebrato davvero. Ecco perché c’erano quasi tutti per uscita dalla clinica di Aurora Ramazzotti e suo figlio Cesare.

Il battesimo del figlio di Aurora Ramazzotti in clinica

Battesimo ricevuto a pochi giorni dalla nascita, perché Cesare è nato il 30 marzo e il 2 aprile è stato battezzato, un vero record. Se è vero chissà perché la giovane coppia ha fatto questa scelta: per dare più o meno importanza al sacramento. Aurora e Goffredo Cerza non volevano che il figlio uscisse dalla clinica senza ricevere il primo sacramento? In ogni caso una scelta che sorprende perché era assente nonno Eros.

Come mostrano le foto che pubblica la rivista Chi quel giorno in clinica c’erano Michelle Hunziker, nonna Ineke, Tommaso Zorzi e i genitori di Goffredo. Assenti tutti gli altri, soprattutto nonno Eros. Ramazzotti è impegnato con le sue tante date per il suo tour. Sembra che il cantante non abbia ancora conosciuto il suo primo nipotino.

Intanto, Aurora Ramazzotti inizia a postare le prime storie Instagram che raccontano della sua nuova vita, quella da mamma. Si emoziona mostrando a tutti un dettaglio, la tutina che indossa suo figlio. Non dimentica i suoi adorati gatti, anche loro dovranno abituarsi alla nuova tenera presenza in casa, all’odore di latte e di neonato.

Sul battesimo celebrato o meno tutto tace. Forse madrina e padrino sono stati nonna Michelle Hunziker e zio Tommaso Zorzi; chissà se prima o poi lo racconteranno anche ai follower.