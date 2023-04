Aurora Ramazzotti, le foto col figlio mentre lascia la clinica

Le prime foto di Aurora Ramazzotti col figlio. Lascia la clinica accompagnata da chi la ama tantissimo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono già a casa con il piccolo Cesare da qualche giorno ma la rivista Chi pubblica le foto dell’uscita dalla clinica. E’ sempre un momento molto emozionante per i genitori e per i primi passi nel mondo per mamma Aurora Ramazzotti non potevano mancare i paparazzi. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è abituata ai fotografi, immaginava che uscendo dalla clinica con suo figlio ci sarebbero stati i paparazzi pronti a scattare foto su foto. Avrà sempre un ricordo dei suoi momenti più importanti ma nelle ore successive Aurora ha cercato solo il relax assoluto e si allontanata dai social. Il tempo necessario per rendersi conto che la sua vita sta cambiando davvero, per riprendersi dalla gravidanza e dal parto.

Aurora Ramazzotti lascia la clinica con il figlio

Sono tenerissime le foto che pubblica il settimanale Chi, la neo mamma e il neo papà sono raggianti e sono accompagnati da un bel gruppetto. Ci sono Michelle Hunziker, nonna Ineke e anche Tommaso Zorzi.

“Sto recuperando” ha fatto sapore la giovane mamma spiegando la sua assenza dai social: “Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”. E’ infatti Goffredo a mostrare qualcosina della loro nuova vita in tre.

Tutti hanno già conosciuto, incontrato e coccolato il piccolo Cesare Augusto, tutti forse tranne nonno Eros che è impegnato con il suo turo in giro in Europa. In questi giorni è in Italia, forse sarà il momento giusto per l’emozionante incontro.

Intanto, Michelle Hunziker è nonna a pieno ritmo, si divide tra le piccole Sole e Celeste, Striscia la notizia e il suo nipotino. Da lui corre ogni volta che può soprattutto di sera per aiutare sua figlia e ovviamente riempire di baci il tanto atteso maschietto. Ha suscitato una tenerezza infinita il video di nonna Michelle che, dal camerino di Striscia la notizia mentre Laura Barenghi la trucca, ha fatto una videochiamata al suo piccolo Cesare. Persa del tutto nel vederlo sul piccolo schermo come se fosse il primo bambino al mondo ad aprire gli occhietti. Una felicità che è disarmante, emozioni che la Hunziker ha atteso per anni nonostante la giovane età, sua e di sua figlia Aury.