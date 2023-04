Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza svelano il vero nome del figlio

Il vero nome del figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non è semplicemente Cesare

Anche il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha un doppio nome, il nipote di Eros e Michelle Hunziker non si chiama semplicemente Cesare. Lo svela papà Goffredo mostrando tra le storie di Instagram una torta di auguri per suo figlio appena nato. Il piccolo Cerza è nato in Svizzera e poco dopo il papà e poi anche Aurora Ramazzotti, hanno mostrato il braccialetto azzurro, quello che indicava loro come la mamma e il papà di Cesare. Sì, il figlio di Aurora Ramazzotti si chiama Cesare ma il nome completo è doppio. E’ nato il 30 marzo, quello che per sempre sarà un giorno speciale per tutta la famiglia allargata di Eros e Michelle. Uno dopo l’altro in famiglia, tutti stanno conoscendo il piccolo di casa, l’ultima è stata nonna Ineke ma mancano ancora tutti i piccoli zii, le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, i figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Proprio nonno Eros non è ancora riuscito ad incontrare il nipotino perché è in giro per il mondo con i suoi concerti.

Come si chiama il figlio di Aurora Ramazzotti?

Tante le coccole per Aury e il piccolo Cesare ed è soprattutto papà Goffredo che stravede per loro due. Ma qual è il nome completo del bambino? Con altre emozioni è il compagno di Aurora Ramazzotti a pubblicare la torta con il nome completo del suo bambino. Una torta semplice e deliziosa, con la frutta fresca, non la assaggerà di certo il piccolino ma è una torta dolcissima per Aurora e Goffredo, un piccolo augurio che emoziona entrambi. Così il papà svela che il suo bambino si chiama Cesare Augusto.

Un nome davvero importante, così solenne. Non poteva essere che così perché già loro due hanno nomi particolari, poi ci sono Sole, Celeste, Gabrio Tullio, che è il figlio più piccolo di Eros e Marica.

Immenso l’amore che circonda la neo coppia di genitori, non solo nonni e zii ma tantissimi amici che da sempre sono accanto a loro e che stupiti hanno accolto l’annuncio della gravidanza. Primi tra tutti Sara Daniele e Tommaso Zorzi, i veri zii del piccolo Cesare Augusto. Attendiamo il seguito, le altre emozioni e anche di sapere perché Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto questo doppio nome per il loro bambino.