Michelle Hunziker rinuncia al titolo di nonna e diventa mamma al cubo

Michelle Hunziker pubblica la foto di mamma Ineke con il nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti: è lei la vera nonna

Continuano le giornate piene di emozioni per Michelle Hunziker e la sua famiglia. Aurora Ramazzotti da pochi giorni è diventata mamma, lei nonna ma ha appena rinunciato al titolo. Michelle Hunziker ha lasciato il titolo di nonna a mamma Ineke che ha appena conosciuto il suo ultimo nipotino. Altro che bis nonna, mamma Ineke vuole essere l’unica nonna di tutti e ha ragione. A questo punto a Mich non resta che il titolo di mamma al cubo. Grandi risate in famiglia ma ciò che conta è che tutti vogliono occuparsi del piccolo Cesare, del bebè di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza appena nato. Un’emozione dopo l’altra, prima il trasferimento di Aurora in Svizzera nell’ultimo mese di gravidanza, per i controlli, per tranquillità, perché la coppia aveva scelto di far nascere il figlio in una clinica in Svizzera, la stessa dove sono nate sia Aurora che Michelle. Poi l’ingresso in clinica qualche giorno prima del parto e adesso le presentazioni, i meravigliosi incontri in famiglia; nonna Ineke che ha preso in braccio per la prima volta il piccolo Cesare.

Michelle Hunziker diventa mamma al cubo

Immensa la gioia per la Hunziker di diventare mamma al cubo, ciò che conta in ogni caso è di stare con suo nipote il più possibile. Anche le zie Sole e Celeste non vedono l’ora di vedere il loro primo nipotino.

La conduttrice e showgirl intanto si allena in palestra, scarica le tensioni, tonifica i muscoli e continua a sorridere in ogni momento della giornata, felice che la sua bambina ormai grande sia diventata mamma, che tutto sia andato benissimo, che sarà la Pasqua più bella per lei che non vedeva l’ora già da anni di avere un nipotino.

Nonostante sia single, nonostante due matrimoni finiti con due separazioni Michelle Hunziker è felice, ha capito che deve amare se stessa prima di tutti gli altri, che le sue figlie e adesso il suo nipotino sono la vera vita, il vero ossigeno per lei. Non c’è dubbio che la Hunziker sia unica, davvero difficile che una donna della sua età abbia tutto questo desiderio di diventare nonna o, come dice adesso lei, mamma al cubo.

“Facciamo così: la Ineke è ancora la Nonna di tutto e io sarò Mamma al cubo! Va bene?” dice Michelle sui social alla figlia al genero. Impossibile non accettare.