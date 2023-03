Michelle Hunziker ribadisce che sul richiamino con Eros stava scherzando ma è arrabbiata

Michelle Hunziker è nervosa, deve chiarire che il richiamino con Eros Ramazzotti era una battuta ma le conseguenze non sono state piacevoli

Michelle Hunziker tra le storie Instagram sorride per nascondere il fastidio che prova nel dovere spiegare che la sua risposta a Felicissima Sera era ironica. Michelle Hunziker si riferisce alla domanda di Pio e Amedeo su Eros Ramazzotti e il “richiamino nei momenti di singletudine”. La domanda del duo era ironica, è ovvio, era un po’ più complicato capire se anche la risposta di Michelle fosse ironica fino in fondo. Ci abbiamo creduto un po’ tutti che il suo sì potesse essere reale, che magari tra lei ed Eros anche dopo il divorzio c’era stato un piccolo ritorno di cui nessuno era a conoscenza. Perché non crederci? E’ ciò che i fan dell’ex coppia hanno sempre sperato, l’hanno sperato anche subito dopo l’annuncio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi della loro separazione. In quel caso era tutto molto romantico, in questo caso Michelle fa notare che sono pettegoli quelli che hanno visto nella sua risposta un reale “richiamino” con il suo ex. Sarebbe stato un gossip troppo grande e su questo Michelle Hunziker ha ragione ma era ovvio che tutti i siti avrebbero riportato la notizia, troppo ghiotta e per niente inventata, erano sue le parole. E’ lei che ha risposto a Pio e Amedeo facendo sorgere il dubbio che fosse tutto vero.

Michelle Hunziker: “Si era capito stessi scherzando?”

“Ogni tanto, per educazione” aveva detto per poi aggiungere subito dopo che non era vero e che Eros tra l’altro adesso è anche innamorato. Michelle mostra quello scambio di battute a Felicissima Sera e poi ride nervosa.

“E’ chiaro che io non è che sono così pirla che se veramente ho avuto un rapporto con uno dei miei due ex mariti, un rapporto intimo nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione… Era palesemente un gioco“ ma i giornali hanno riportato tutto come vero.

“Ecco a me tutto questo può anche divertire, me ne frego ragazzi, però le cose possono anche degenerare e quindi noi sappiamo, chi fa il nostro mestiere sa, che spesso è proprio una battaglia persa e quindi non ti ci metti neanche però voglio comunque fare informazione sul mio social perché gli amici dei familiari dei personaggi pubblici magari non mandino degli screenshot ai poveri familiari dei personaggi pubblici perché mettono agitazione. Insomma, questi clickbait possono mettere tantissima agitazione nelle varie famiglie e io dico ragazzi da una parte non prendiamoci troppo sul serio, dall’altra io continuerò ad essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata perché non è che mi censuro perché ho paura dei clickbait”.