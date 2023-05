Fabrizio Corona pubblica la cellulite di Diletta Leotta: “Instagram non è la realtà”

Fabrizio Corona in modo poco carino pubblica le foto di Diletta Leotta in spiaggia per mostrare la sua cellulite

Fabrizio Corona ricorda a tutti che Instagram non è la realtà ma lo fa pubblicando una foto di Diletta Leotta in spiaggia. La giornalista sportiva ha pubblicato le sue foto durante la breve vacanza alle Baleari, ovvio che ognuno sceglie solo gli scatti più belli da mostrare ma Corona ha beccato la giornalista di Dazn al quinto mese di gravidanza con il suo costume intero bianco e con gli inestetismi a cui non scappa nessuno. Filtri e ritocchi e la perfezione arriva sui social e l’ex re dei paparazzi lascia che tutti scoprano che la futura mamma siciliana usa Photoshop perché anche lei ha la cellulite. Per Corona c’è anche del grasso ma a noi non interessa scoprire cosa Diletta Leotta ama nascondere agli altri. E’ però sempre interessante far sapere che la perfezione non esiste, che con i ritocchini alle foto tutti possiamo apparire diversi ma che la realtà è sempre un’altra.

Diletta Leotta beccata da Corona che non è per niente carino

“Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è” scrive Fabrizio Corona sul suo profilo Telegram e poi aggiunge che la Leotta appare sempre in “splendida forma, perfetta e con una pelle liscissima… La realtà come potete vedere è ben diversa”.

Non è un commento carino nei confronti di Diletta Leotta che è incinta e che è libera di modificare come vuole le sue foto ma c’è da dire che sotto il sole in spiaggia è davvero difficile non avere un po’ di cellulite. Ricordiamo che l’aspetto fisico non va mai giudicato e di certo parlare di “tutta questa cellulite e questo grasso in eccesso” non è di certo il modo corretto per inviare un messaggio a tutti gli altri. E’ però un bene, anche se andrebbe gestito diversamene, far sapere a tutte le donne che su Instagram anche la più bella non è perfetta e che le foto il più delle volte qualche bugia la raccontano.

Sul bagnoasciuga a Ibiza di certo Diletta Leotta si sarà goduta tutto il relax e la felicità di essere coccolata da Loris Karius immaginando come sarà la loro bambina.